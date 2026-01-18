Los ocho países de la OTAN amenazados por Trump rechazan los aranceles y avisan: "Podrían provocar una peligrosa espiral"

Los ocho países europeos y de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia han expresado este domingo su "plena solidaridad" con Dinamarca ante los planes de anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos y han señalado que la operación militar "no supone ninguna amenaza para nadie", después de que el presidente Donald Trump, amenazara con imponerles aranceles.

"Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como interés transatlántico compartido. El ejercicio danés 'Arctic Endurance', coordinado previamente y llevado a cabo con los aliados, responde a esta necesidad. No supone ninguna amenaza para nadie", dijeron en un comunicado conjunto Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido.

Diálogo basado en los "principios de soberanía e integridad territorial"

"Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Sobre la base del proceso iniciado la semana pasada, estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial, que defendemos firmemente", añadieron.

Asimismo, los firmantes defendieron que seguirán respondiendo "de forma unida y coordinada" y "comprometidos con la defensa de su soberanía".

Rechazan los aranceles de Trump

Tal y como ya apuntaron este sábado los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, los países también insistieron en que "las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y entrañan el riesgo de una peligrosa espiral descendente".

Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10% a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25% en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

Los soldados alemanes abandonan Alemania

Un equipo de 15 soldados alemanes ha abandonado Groenlandia en dirección Copenhague después de cumplir con su misión exploratoria, según han explicado del comando a medios de comunicación. "La exploración se ha sido termina como estaba planeada y ahora se analizarán los resultados en Alemania" ha dicho el jefe.

Si bien, ha subrayado que la misión no ha sido interrumpida. El equipo llegó el sábado por la noche y, según el Ministerio de Defensa, su misión era explorar que aporte podía hacer Alemania para mejorar la misión de la isla y del Ártico en general en el marco de la OTAN. Su partida se ha producido un día después del anuncio de aranceles por parte de Trump.