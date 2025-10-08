FLOTILLA

Los nueves barcos de la otra flotilla que navegaba a Gaza han sido interceptados por Israel

Israel asegura que los tripulantes se encuentran en "buen estado de salud" y adelanta que serán deportados "rápidamente".

ondacero.es | Agencias

Madrid |

Europa Press

Los nueve barcos de la última coalición de Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navegaban hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo de Israel, han sido interceptados en aguas internacionales por Israel y sus alrededor de 140 participantes fueron detenidos.

"A las 7:45 el resto de los veleros de Thousand Madleens y el barco Conscience fueron asaltados también en aguas internacionales a una distancia aproximada de 110 millas náuticas de la costa de Gaza", ha detallado la organización sobre el abordaje que comenzó sobre las 2:38 GMT.

Todos sus pasajeros "están a salvo y seguros"

El Ministerio de Exteriores de Israel ha confirmado que todos sus pasajeros "están a salvo y seguros" y que fueron trasladados a un puerto israelí.

Israel asegura que serán deportados de "inmediato"

"Otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó en nada. Las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí. Todos los pasajeros están a salvo y en buen estado de salud. Se espera que los pasajeros sean deportados de inmediato", recoge un breve mensaje de Exteriores.

