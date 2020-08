Nueva Zelanda investiga el misterioso origen del segundo brote de la Covid-19

Nueva Zelanda comunicó ayer que, tras 102 días. han registrado sus primeras infecciones comunitarias de coronavirus. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Arden aseguro en un comparecencia que "después de 102 días, tenemos nuestros primeros casos de Covid-19 fuera de las instalaciones de aislamiento o cuarentena. Si bien todos hemos trabajado increíblemente duro para prevenir este escenario, también lo hemos planeado y preparado".

El origen de este brote es desconocido, ya que los contagiados no tienen ni historial de viaje ni han estado en contacto directo con ningún otro enfermo. La ciudad de Auckland, donde se han registrado los cuatro casos de contagio de una misma familia, está en cuarentena. No se permiten las reuniones de más de 10 personas, las escuelas están cerradas y es obligatorio llevar mascarilla en los lugares donde no se puede mantener distancia social.

Ninguno de las personas contagiadas había viajado recientemente al extranjero y para rastrear la fuente de la infección, se realizarán pruebas genómicas y además se redoblarán los esfuerzos de rastreo en la localidad de Rotorua, 192 kilómetros al sur de Auckland, dado que dos miembros de la familia infectada, entre ellas un menor, viajaron a ese lugar turístico el fin de semana pasado.

El director general de Salud de Nueva Zelanda, Ashley Bloomfield, aseguró que están trabajando duramente para encajar las piezas de cómo se infectó esta familia. Las autoridades examinarán también las superficies de un centro de refrigeración de alimentos en Auckland, en el que trabaja una de las personas infectadas, para determinar si el origen de los nuevos casos procede de una carga importada.

