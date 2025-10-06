Netanyahu tensa las negociaciones por la paz entre Israel y Hamás por Gaza

Todo parecía apuntar en la dirección correcta, Trump había propuesto un plan de pazque, aunque con demora y con ciertos flecos por definir Hamás había aceptado. Se habían sentado las bases para una negociación en Egipto con representantes de Qatar, Estados Unidos, Israel, la banda terrorista islamista y el país anfitrión. De hecho, a excepción de la solución de los dos Estados, incluso Netanyahu parecía estar de acuerdo.

Tanto era así que el jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ordenó durante la madrugada del pasado sábado "avanzar en la preparación para la implementación de la primera fase del plan Trump para la liberación de los rehenes". Aunque reclamó que se mantuviese un "un alto nivel de alerta y vigilancia", así como el refuerzo de la posibilidad de dar "una respuesta rápida para neutralizar cualquier amenaza".

Sin embargo, el primer ministro israelí parecía tener otras intenciones y prosiguió los ataques sobre la Franja, dejando más de 60 muertos, desoyendo así las peticiones del presidente de los Estados Unidos, quien había rogado que cesaran los bombardeos "inmediatamente".

Estos hechos llevaron al líder norteamericano a revelar una nueva carta de su plan de paz. La creación de una línea de retirada para que las Fuerzas de Defensa Israelí pudieran tomar "posiciones estratégicas", que en caso de ser aceptadas por Hamás, diesen paso al inicio de la devolución de los rehenes vivos y muertos, uno de los puntos clave del acuerdo.

El encuentro de mediación en Egipto

A pesar de que los bombardeos continuaron durante todo el fin de semana, representantes de Qatar, Israel -ministro de Asuntos Estratégicos israelí, Ron Dermer-, EEUU -enviado de Trump en Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner-, Hamás y Egipto anunciaron que se reunirían el lunes en la ciudad-balneario de El Arish, con un claro objetivo: pactar la primera fase del acuerdo de paz propuesto por Donald Trump.

Esta incluye que, 72 horas después de su concreción, se ponga en libertad a los rehenes que retiene Hamás, tantos vivos como muertos, a cambio de que Israel libere a 250 presos condenados a cadena perpetua, así como a más de 1.700 gazatíes que han sido detenidos tras el 7 de octubre de 2023, incluyendo a mujeres y niños. Por su parte, Estados Unidos se compromete a enviar toda la ayuda humanitaria necesaria a través de la ONU.

La postura de Hamás ante la negociación

Aunque se ha tomado unos días para tomar su decisión y, pese a que Trump ha tenido que amenazar a Hamás para que aceptase la primera parte del plan de paz, la banda terrorista islámica ha aceptado liberar a todos los rehenes que mantiene en cautividad tanto vivos como muertos.

No obstante, no está conforme con todos los puntos del tratado propuesto por el líder norteamericano. De hecho, el que más le chirría es que se les excluya de cualquier tipo de representación política en la Franja. Hamás está de acuerdo con que el Ejecutivo de Gaza recaiga sobre un Gobierno tecnocrático, pero reclama su espacio, y este se daría dentro de un marco nacional integral en el que la banda terrorista pudiese participar de forma activa, la cual le permita salvaguardar los derechos del pueblo palestino.

Las pretensiones de Netanyahu

Con la propuesta de Trump sobre la mesa y el sí parcial de Hamás, todas las miradas se centraban en el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien el sábado anunció que había autorizado a un equipo negociador a viajar a Egipto para "ultimar los detalles técnicos" del tratado. Además, anunció que su intención es que Hamás desaparezca y esto, según explicó, ocurrirá "por la vía diplomática, según el plan de Trump, o por la vía militar, según nuestra iniciativa".

Del mismo modo, reivindicó que su Ejecutivo está muy cerca de "conseguir un gran logro" y confió en que durante la fiesta del Sucot -celebración que se extiende del 7 al 14 de octubre- se pueda anunciar el regreso de todos los secuestrados. Además, ha señalado que la banda islamista se encuentra "aislada" y que se ha visto obligada a aceptar el plan de Trump por "la enrome presión militar y política" que ha llevado a cabo Israel.

Asimismo, ha detallado que tras la negociación del primer tramo del plan de paz, las Fuerzas de Defensa de Israel seguirían "dominando todos los territorios que controlan dentro de la Franja de Gaza", es decir, casi un 80% de la misma.

¿Cuáles son los 20 puntos del plan de paz de Donald Trump?

El plan propuesto por Donald Trump incluye 20 medidas, entre las que se encuentran: la liberación del territorio de Gaza del terrorismo, así como que no será una amenaza para Israel; su reconstrucción; un alto al fuego inmediato y el repliegue gradual de las Fuerzas de Defensa Israelíes; la liberación de los rehenes de Hamás y de los presos de Israel.

Además, Hamás, si acepta, se tendrá que comprometer a coexistir pacíficamente y desarmarse, pero también la ayuda humanitaria ingresará en la Franja sin interferencias a través de las agencias de las Naciones Unidas. Igualmente, el Gobierno palestino estará bajo dominio de un comité tecnocrático supervisado por una "Junta de Paz". Se creará un plan de desarrollo económico, al igual que una zona económica especial en Gaza.

Tampoco habrá desplazamientos forzosos; Hamás y otras facciones no podrán gobernar "ni directa ni indirectamente" la Franja y esta se tendrá que desmilitarizar. Además, los países de la región supervisarán que Hamás y otros grupos cumplen con sus compromisos; se desplazará una Fuerza Internacional de Estabilización apoyada por EEUU para entrenar a fuerzas policiales palestinas y mantener la seguridad interna.

Otro de los puntos a destacar es que Israel no podrá anexionarse, ni ocupar Gaza. Aunque en el caso de que Hamás se "demore o rechace" la propuesta, todos los puntos anteriores se implementarán en zonas "libres de terrorismo". Se impulsará un diálogo interreligioso; se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino y EEUU establecerá un diálogo entre Israel y Palestina para acordar un horizonte político que permita la coexistencia pacífica.