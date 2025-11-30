Netanyahu le pide al presidente de Israel el indulto en su juicio por corrupción

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha pedido al presidente del país, Isaac Herzog, el indulto en el juicio que va a afrontar por tres causas abiertas por corrupción. Para ello, se ha escudado en el "interés nacional" de Israel para enfrentarse a los "enormes desafíos del país".

"Mi interés personal ha sido y sigue siendo continuar el proceso hasta el final, hasta el indulto total", ha manifestado Netanyahu en un vídeo difundido en su cuenta de la red social X. Según el primer ministro, esta situación está "desgarrando y avivando las divisiones" de la sociedad israelí. Por eso, si le conceden el indulto, la situación acabará y "apaciguará en gran medida las llamas y promoverá la gran reconciliación".

Tres causas judiciales abiertas

El primer ministro tiene tres causas judiciales abiertas -los casos '1.000' y '2.000' por fraude y abuso de confianza, y el '4.000', el más grave, sobre supuestos favores al empresario Shaul Elovich, propietario de la empresa de telecomunicaciones Bezeq, a cambio de cobertura mediática favorable-.

También se le juzga por haber incurrido supuestamente en un delito de soborno al mismo empresario durante su segunda etapa como ministro de Comunicación (2015 - 2017). El juicio comenzó en 2024 y desde entonces, Netanyahu ha asegurado que sufre "una caza de brujas". Cabe destacar que es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo.

Si bien, ha alegado que no puede declarar tres veces por semana, algo que ha catalogado como "exigencia inalcanzable" y que le ha llevado a deliberar "concienzudamente" sobre el juicio. Además, ha lamentado que este juicio es un lastre que le ha impedido ejecutar con normalidad su tarea, en referencia a la Guerra de Gaza.

La oficina de Presidencia ha emitido un comunicado que dice que estudiará la situación "a conciencia"

Hace dos semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta a Herzog para pedirle que sopesara el indulto, ya que considera que el juicio está "políticamente motivado" desde 2020 y que los cargos son "injustos con el fin de hacerle un gran daño".

La oficina de la Presidencia de Israel, en su primera respuesta, ha señalado que estudiará la situación "a conciencia" y que el "presidente del Estado la considerará con responsabilidad y seriedad". La misiva será enviada al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia, "que recabará las opiniones de todas las autoridades competentes".

Después, "a la Asesora Jurídica de la Presidencia y a su equipo para que formulen una opinión adicional para el presidente" y en ese momento Herzog emitirá su decisión. Por lo tanto, Netanyahu debe esperar la decisión final, mientras que altos cargos de la coalición del Gobierno han elogiado su decisión. Opinión rechazada por la oposición, que lo ha tachado de "escupitajo en la cara del pueblo israelí", en palabras del jefe del partido de Los Demócratas, Yair Golan.