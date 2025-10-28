Netanyahu ordena "ataques contundentes" contra Gaza tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado este martes al Ejército que retome los ataques contra la Franja de Gaza tras denunciar violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Hamás. Al finalizar las consultas de seguridad, el primer ministro ha ordenado al escalón militar llevar a cabo de inmediato "contundentes ataques en la Franja de Gaza", según recoge un comunicado de la oficina de Netanyahu.

La decisión llega poco después de que las tropas israelíes fueran supuestamente atacadas en el sur del enclave palestino, y después de que anoche Hamás devolviera a Israel los restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

Tras el anuncio de Netanyahu, el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam, ha informado de que aplazará la entrega de los restos de un rehén hallado en las últimas horas en la Franja, en el marco de las labores de búsqueda de cadáveres entre los escombros causados por la ofensiva israelí.

Cualquier escalada obstaculizará la búsqueda, la excavación y la recuperación de los cuerpos

"Aplazaremos su entrega, prevista para hoy, debido a las violaciones de la ocupación. Cualquier escalada obstaculizará la búsqueda, la excavación y la recuperación de los cuerpos, lo que retrasará la entrega de los cadáveres", ha advertido, sin precisar en qué momento se llevará a cabo el intercambio.

En el marco del alto el fuego, Hamás ha liberado hasta ahora a todos los rehenes vivos y ha entregado 15 cadáveres. Aún quedan 13 cuerpos por entregar, que fueron secuetrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 raptados, según el Gobierno israelí. A cambio de la entrega de los rehenes, Israel liberó casi 2.000 presos palestinos y detuvo la ofensiva en la Franja de Gaza.