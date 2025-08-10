Netanyahu justifica su nueva ofensiva contra Gaza como la mejor forma de "acelerar" el fin de la guerra

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este domingo que no solo ha ordenado al Ejército israelí la ocupación de la ciudad de Gaza, sino también una intervención contra los campos de desplazados en la costa central del país, que ha descrito como "los últimos bastiones" del movimiento islamista palestino Hamás.

"He dado orden al Ejército israelí para que desmantele los dos últimos bastiones de Hamás en la ciudad de Gaza y los campamentos centrales del país. Es la mejor forma de terminar con esta guerra y de acelerar su fin", ha declarado este domingo en rueda de prensa.

Entre los campamentos centrales de Gaza se encuentran los establecidos en Al Mauasi, que Israel describió en su día como una "zona segura", aunque también ha sido objetivo de bombardeos del Ejército israelí.

Netanyahu no ha precisado si la operación contra los campos incluirá a los comprendidos en esta zona, pero ha indicado que las órdenes de evacuación para la ciudad de Gaza y los campamentos centrales irán acompañadas de la declaración de "nuevas zonas seguras" donde recibirán agua, comida y atención médica.

Desplazamientos forzados

El primer ministro no ha dado plazos sobre el proceso de expulsión previo de la población de estas zonas, donde viven más de un millón de palestinos. Fuentes próximas a la operación indican que, sea como fuere, este desplazamiento forzado debería haber terminado para octubre de este año si comienza inmediatamente, pero Netanyahu se ha declarado convencido de que Israel podría ocupar estas zonas en cuestión de semanas.

"En Rafá (sur de Gaza) solo hicieron falta entre seis y ocho días, así que creo que podemos conseguir un resultado parecido", ha aventurado. "En cualquier caso no quiero hablar de calendarios exactos, pero estamos hablando de un plazo razonablemente corto porque queremos que la guerra termine", ha indicado.

Netanyahu, por lo demás, ha repetido su plan de cinco puntos aprobado el pasado viernes por su gabinete, que contempla la desmilitarización de Hamás, su expulsión de las instituciones de gobierno en Gaza, y la instauración de una "autoridad civil".

Una "campaña de distorsión"

El primer ministro ha insistido una vez más, frente a la opinión de organizaciones humanitarias internacionales, que no existe hambruna en Gaza y que todo se trata de una "campaña de distorsión" por parte de Hamás. "Los únicos que están pasando hambre de manera deliberada son nuestros rehenes", ha criticado.

En esta línea, Netanyahu ha insistido en que su país está siendo víctima de una campaña de propaganda cuyo último episodio ha sido la "falsa declaración" de que Israel está forzando una hambruna en Gaza. "Si hubiéramos impuesto semejante política, nadie habría sobrevivido a dos años de guerra", ha manifestado el primer ministro israelí.

Netanyahu ha denunciado que esta "campaña de presión" está provocando decisiones como la tomada por Alemania este pasado viernes, que decidió suspender la entrega de armas para su uso en Gaza. "El canciller alemán es un buen amigo de Israel, pero ha sucumbido a la presión de los medios de comunicación", ha aseverado Netanyahu, quien asegura que cuenta con el apoyo en privado de líderes europeos.

Ni Hamás ni Autoridad Palestina

El mandatario israelí ha insistido en un futuro escenario en el que Gaza estará gobernada por una "autoridad de transición" de la que no formarán parte ni Hamás ni la Autoridad Palestina, el Gobierno palestino en Cisjordania, al entender que ambas organizaciones "tienen el mismo objetivo" que es la destrucción de Israel.

"La verdadera razón de la persistencia de este conflicto no es la ausencia de un Estado palestino, sino la persistente negativa palestina a reconocer al Estado judío dentro de cualquier frontera", ha indicado antes de reiterar su negativa a dialogar sobre una situación de dos estados porque está convencido de que los palestinos seguirán "buscando la destrucción de Israel".

Hamás acusa a Netanyahu de promulgar un "engaño para ocultar sus planes"

En respuesta a las acusaciones, Hamás asegura que el discurso de Netanyahu "es simplemente un engaño para ocultar sus planes de desplazamiento forzado, la destrucción de bienes básicos y la instauración de una autoridad subordinada a él", han señalado a través de un comunicado difundido en su canal de Telegram.

Según Hamás, las declaraciones de Netanyahu son "un intento desesperado de absolver a la entidad sionista y a su ejército criminal de los crímenes de genocidio y hambruna" en la Franja de Gaza.

Una conversación con Trump

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con Netanyahu con el fin de tratar la nueva ofensiva del Ejército israelí. En la conversación, "ambos discutieron los planes de Israel de tomar el control de los bastiones restantes de Hamás en Gaza para poner fin a la guerra a través de la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás", ha señalado la oficina del primer ministro. Netanyahu, además, "agradeció a Trump su fuerte apoyo a Israel desde el comienzo de la guerra", concluye el comunicado.

El presidente estadounidense, por su parte, había rechazado previamente calificar de genocidio la actuación del Ejército israelí en la Franja de Gaza y ha dejado prácticamente en manos de Netanyahu cualquier decisión sobre la estrategia a seguir en el enclave.