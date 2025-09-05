Netanyahu felicita al Israel-Premier Tech por su participación en La Vuelta: "Estáis haciendo que Israel esté orgulloso"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha felicitado este viernes al Israel-Premier Tech, equipo israelí de ciclismo que está participando en La Vuelta y que está siendo objeto de protestas pro Palestina, por "no ceder ante el odio y la intimidación".
"Estáis haciendo que Israel esté orgulloso", ha trasladado Netanyahu al equipo en un mensaje en redes sociales en las que también ha citado a Sylvan Adams, dueño del equipo y empresario cercano al presidente israelí.
La polémica en torno a este equipo se viene repitiendo desde que comenzó la carrera, pero se ha acentuado esta semana en la que incluso se tuvo que suspender la llegada a meta en Bilbao porque no se podía garantizar la seguridad ante las protestas pro Palestina que se estaban produciendo.
La etapa de este viernes también ha tenido que ser detenida durante unos instantes al irrumpir un grupo de manifestantes en la carretera justo cuando pasaba el grupo que lideraba en el inicio de la subida a L'Angliru.
Algunas voces importantes de la competición se han mostrado a favor de expulsar al equipo israelí de la carrera, pero es una competencia que solo corresponde a la UCI.
El propio José Manuel Albares, ministro de Exteriores, se pronunció este jueves en una entrevista en RNE mostrándose "partidario" de que se expulse al equipo bajo el argumento de mandar un "mensaje" a Israel al igual que se hizo con Rusia en 2022.