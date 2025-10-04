Netanyahu espera que todos los rehenes sean entregados y asegura que Israel está "a punto de conseguir un gran logro"

Después de que Hamás haya aceptado entregar a todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha comparecido este sábado en un breve vídeo en el que asegura que su Gobierno está "a punto de conseguir un gran logro". El mandatario israelí ha detallado que espera que realmente se entreguen los rehenes: "Espero que, con ayuda de Dios, en los próximos días, incluso durante la festividad del Sukkot, podamos anunciar el regreso de todos los rehenes, los vivos y los asesinados, de una sola vez, con las Fuerzas de Defensa de Israel aún profundamente desplegadas en Gaza".

Hasta la fecha, según ha detallado, desde Israel han logrado recuperar a 207 rehenes. "Nunca me rendí por el resto de rehenes y jamás he renunciado al resto de objetivos de la guerra", ha señalado, al mismo tiempo que ha criticado a quienes alegaron que era imposible recuperar los rehenes sin una retirada completa de Gaza.

Un "Hamás aislado"

En esta línea, el mandatario israelí ha puesto en valor la coordinación de esta "iniciativa diplomática" con el presidente Donald Trump con el fin de "dar la vuelta a la situación". Así pues, ha asegurado que "en lugar de un Israel aislado, habrá un Hamás aislado".

Respecto a la retirada de las tropas de la Franja de Gaza, Netanyahu ha defendido sus dos años de ofensiva, reconociendo que si las tropas se hubieran retirado antes no habrían tomado el control de la localidad sureña fronteriza con Egipto, Rafah, ni del corredor de Filadelfia. Algo que ha impedido, según ha asegurado, que se introdujeran armas en el territorio.

Según ha apuntado, asegura que la única razón por la que Hamás está dispuesto a entregar a todos los rehenes es la "presión militar y diplomática" desencadenada tras la presentación del plan de Trump.

En una primera fase del acuerdo serán liberados todos los rehenes y las Fuerzas Armadas israelíes se reubicarán en posiciones que permitan seguir supervisando Gaza. Una delegación israelí encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, partirá a El Cairo para cerrar los "detalles técnicos" de la liberación de los rehenes, ha explicado.

En una segunda fase, ha apuntado, "Hamás será desarmado y la Franja de Gaza quedará desmilitarizada (...) Será por vía diplomática, conforme al plan de Trump, o por vía militar, haciéndolo nosotros", ha advertido.