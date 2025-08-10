Netanyahu defiende su plan y asegura que "nuestro objetivo no es ocupar Gaza sino liberarla de Hamás"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha confirmado en una rueda de prensa que su objetivo "no es ocupar Gaza, sino liberarla de Hamás". Además, ha hecho un repaso de los cinco puntos para acabar la guerra, entre los que se incluye la desmilitarización de Hamás, su expulsión de las instituciones de gobierno en Gaza, y la instauración de una "autoridad civil".

"Primero, Hamás desarmado. Segundo, todos los rehenes liberados. Tercero, Gaza desmilitarizada. Cuarto, Israel tiene control absoluto de la seguridad. Y quinto, administración civil pacífica no israelí", ha indicado.

Además, "si Hamás no entrega las armas, no tenemos otra opción que terminar el trabajo y destruirla", ha añadido. Además, ha acusado a Hamás de ser el culpable del bloqueo de ayuda humanitaria y ha culpado a la ONU de no participar en el sistema de distribución de ayuda humanitaria.

Preguntado por una supuesta situación de Gaza "el día después de Hamás", ha afirmado que "Gaza será desmilitarizada" y que Israel será el responsable "primordial" de la seguridad. Ha explicado que habrá una zona de seguridad en la frontera de Gaza para prevenir "futuras incursiones terroristas" y "una administración civil en Gaza que buscará vivir en paz con Israel".

Asimismo, ha culpado a la prensa internacional porque "distribuye las mentiras de Hamás" al mismo tiempo que "demoniza a los judíos" y ha enseñado tanto las imágenes difundidas por Hamás de los rehenes secuestrados, como una serie de imágenes de niños palestinos que supuestamente son falsas. Por ello, ha anunciado que va a demandar a The New York Times por publicarlas: "Son mentiras malignas".

El primer ministro israelí también ha anunciado que "muy pronto" va a lanzar su ofensiva contra "los dos últimos bastiones de Hamás", que son los campamentos de refugiados en el centro y sur de la Franja.