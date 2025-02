Netanyahu avisa que las imágenes de los rehenes demacrados "no quedarán sin respuesta"

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha celebrado esta mañana la liberación de tres rehenes israelíes en la Franja de Gaza, en el quinto intercambio bajo el acuerdo con Hamás. Sin embargo, una vez publicadas las imágenes de su puesta en libertad -en las que se ve a los rehenes claramente desnutridos-, ha avisado de que habrá represalias.

"Las imágenes chocantes que hemos presenciado hoy no quedarán sin respuesta", ha asegurado la oficina de Netanyahu, que está de viaje en Estados Unidos.

Los rehenes están demacrados y desnutridos

Los tres israelíes liberados hoy, Ohad Ben Ami, Eli Sharabi y Or Levy, han aparecido muy delgados, con semblante serio y envejecidos tras más de un año de cautiverio en Gaza. Los milicianos de Hamás han presentado a los tres rehenes obligándoles a subir a un escenario y mostrándoles ante las cámaras, antes de ser entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Después han sido entregados al Ejército israelí, que los ha trasladado a una base en el sur de Israel donde pasarán un reconocimiento médico inicial y se reunirán con sus familias, antes de ser llevados al hospital.

En un mensaje posterior, la oficina del mandatario dijo que Netanyahu ha ordenado "tomar medidas acordes" a la "difícil situación de los tres secuestrados y a las repetidas violaciones de Hamás".

Las imágenes de "un crimen contra la humanidad"

"Así es como se ve un crimen contra la humanidad", ha dicho el presidente israelí, Isaac Herzog, en un comunicado en el que anima a todo el mundo a "mirar directamente" a los tres liberados.

Herzog celebró la lucha de las familias de los secuestrados israelíes por traerlos de vuelta a casa e insistió en que completar todas las fases del acuerdo de alto el fuego con Hamás "es un deber humanitario, moral y judío".

Las familias expresan su consternación por el estado de los rehenes

Las familias de los liberados también han expresado su consternación ante el demacrado estado de los tres rehenes, tal y como se ha visto durante una ceremonia que el Foro de las Familias de Rehenes y Desaparecidos ha denunciado como especialmente "perturbadora".

"Se trata de otra prueba clara y dolorosa que no deja lugar a dudas de que no hay tiempo que perder para liberar a los rehenes", ha manifestado la organización en un comunicado recogido por el 'Times of Israel'.

Han sido liberados 16 rehenes israelíes

Desde que comenzó el alto el fuego en Gaza, 16 secuestrados israelíes y cinco tailandeses han sido liberados a cambio de más de medio millar de presos palestinos.

A cambio de los israelíes liberados este sábado, serán liberados 183 prisioneros y detenidos palestinos en cárceles israelíes, entre ellos 111 gazatíes que fueron arrestados en la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023.