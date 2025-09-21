Netanyahu asegura que "no habrá un estado palestino": "No va a pasar"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que "no habrá un estado palestino", como respuesta al reconocimiento anunciado por parte de Reino Unido, Australia y Canadá y ha avisado de que seguirán con los proyectos de colonización del territorio.

"Tengo un claro mensaje para los líderes que reconocen un estado palestino después de la terrible matanza del 7 de octubre: estáis entregando una enorme recompensa al terrorismo", ha comentado en un vídeo difundido a través de redes sociales. "No va a pasar. No habrá un estado palestino al oeste del Jordán", ha añadido.

Netanyahu, además, ha aprovechado para destacar que durante su etapa como primer ministro, Israel "ha duplicado los asentamientos judíos en Judea y Samaria (Cisjordania) y vamos a seguir por este camino. La respuesta a este reciente intento de imponernos un estado terrorista en el corazón de nuestra tierra se dará cuando vuelva de Estados Unidos. Esperen", ha señalado.

Este vídeo llega días antes de la Asamblea de la ONU en Nueva York el próximo viernes en la que Netanyahu participará y en la que varios países, entre ellos Francia, van a reconocer a Palestina como Estado, tras la ofensiva israelí que ya deja más de 65.000 muertos, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Salud gazatí.

Tras el anuncio de reconocimiento por parte de algunos países, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, presentó una propuesta para que Israel se anexione el 82 % de Cisjordania, un paso que medios israelíes creen que podría dar el Gobierno de Netanyahu.

Horas antes, el portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, ha confirmado que los tanques ya están en la ciudad de Gaza. "Las fuerzas de la 36 División comenzaron a ingresar a la ciudad de Gaza como parte de la Operación Gedeón 2". Asimismo, el portavoz ha indicado que las fuerzas de la FDI van a continuar "operando para proteger a los ciudadanos del Estado de Israel".