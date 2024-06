Netanyahu asegura que la fase más intensa de la ofensiva en Gaza "llegará pronto a su fin"

Benjamin Nentanyahu ha asegurado que la fase más intensa de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza "llegará pronto a su fin", pero la guerra como tal no terminará hasta que Hamás deje de controlar el enclave.

"La fase tres de la guerra está a punto de terminar. Va a ser muy pronto", ha afirmado Netanyahu en una entrevista con la televisión Canal 14, la primera concedida desde el ataque de las milicias palestinas de Gaza contra el sur de Israel del pasado 7 de octubre.

Una vez concluya esta fase, Israel podrá enviar más fuerzas al norte, a la frontera con Líbano, para enfrentarse a Hezbolá. "Lo vamos a hacer. En primer lugar y más importante por motivos defensivos y en segundo lugar para que los evacuados puedan volver a sus casas", ha señalado. Para ello, se ha manifestado a favor de un acuerdo diplomático, pero ha advertido que si no se consigue recurrirá a "otros medios".

El acuerdo debe incluir a Hezbolá

Cualquier pacto debe incluir "el distanciamiento físico de Hezbolá de la frontera", según el dirigente israelí. Además, Netanyahu ha destacado la muerte el sábado en un ataque israelí del que ha calificado como 'número 4' de Hamás, Raad Saad. "Ayer puede que hayamos matado al 'número 4' de Hamás. Les estamos dando fuerte", ha destacado.

Netanyahu ha manifestado su disposición a cerrar un acuerdo que permita la vuelta de los rehenes, "pero no estoy dispuesto a un acuerdo que deje a Hamás intacto".

Sobre el futuro de la Franja de Gaza, Netanyahu ha descartado que la Autoridad Palestina recupere el control político del enclave en lugar de Hamás. Así, ha revelado que el Ejército le propuso hace cinco meses entregar el control a los clanes gazatíes, pero entonces se descartó. Ahora hay una nueva propuesta que no ha querido hacer pública. En cualquier caso, ha descartado regresar a las colonias como defiende la ultraderecha israelí porque "no sería realista" y además no serviría a los objetivos.