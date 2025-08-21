Netanyahu anuncia el inicio de negociaciones para un alto el fuego en Gaza de cara a poner fin a la guerra y liberar a los rehenes

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este jueves que ha ordenado el inicio inmediato de negociaciones para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza. Según sus declaraciones, el proceso busca garantizar la liberación de todos los rehenes retenidos por las milicias palestinas y poner fin a la guerra bajo condiciones que resulten "aceptables para Israel".

"Estamos en la fase de toma de decisiones. Llegué hoy a la División de Gaza para aprobar los planes que las Fuerzas de Defensa nos presentaron a mí y al ministro de Defensa para tomar la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás", afirmó el mandatario durante su visita a la división del Ejército israelí.

Netanyahu además especificó que tanto el fin de Hamás como la liberación de rehenes van "de la mano".

Meses de guerra y presión internacional

El anuncio llega tras más de diez meses de intensos combates que han dejado decenas de miles de víctimas en Gaza y una grave crisis humanitaria. La ofensiva israelí, iniciada tras los ataques perpetrados en octubre de 2023 por Hamás y otros grupos armados, ha provocado una destrucción generalizada en el enclave y el desplazamiento de gran parte de su población.

Mientras tanto, la comunidad internacional ha aumentado la presión sobre Israel, con críticas hacia las operaciones israelitas para controlar la zona por parte de la UE y de más de 20 países. La comunidad internacional desea que se alcance un acuerdo equitativo que permita no solo detener la escalada militar, sino también abrir corredores humanitarios estables y garantizar el acceso de ayuda básica.

Naciones Unidas y varios países mediadores han expresado su disposición a respaldar un eventual marco de negociación.

Los rehenes como eje central

Uno de los principales puntos de fricción durante todo el conflicto ha sido la situación de los rehenes israelíes capturados en Gaza durante el ataque de octubre de 2023. Aunque algunos ya fueron liberados en intercambios anteriores, varios cientos continúan en manos de las milicias.

Netanyahu ha insistido en que cualquier acuerdo de cese al fuego debe incluir su liberación completa y sin condiciones que pongan en riesgo la seguridad nacional.

Incertidumbre sobre el futuro del conflicto

A pesar de este anuncio, aún no está claro qué actores participarán en las conversaciones ni cuál será el papel de mediadores regionales, como Egipto o Catar, que en el pasado facilitaron negociaciones parciales. Tampoco está definido qué garantías de seguridad exigiría Israel para dar por concluida la guerra ni cuál sería el destino político y administrativo de Gaza tras un eventual alto el fuego.

Por ahora, el gesto de Netanyahu es visto como un paso significativo en un escenario marcado por la devastación y el agotamiento social, aunque todavía queda camino por recorrer hasta una paz duradera que satisfaga las demandas de seguridad, justicia y estabilidad en la región.