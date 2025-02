Netanyahu amenaza con romper el alto el fuego si Hamás no entrega a los rehenes el sábado

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha advertido que este las Fuerzas de Defensas de Israel (FDI) reanudarán sus ataques en la Franja de Gaza si el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) no libera a los rehenes que quedan bajo su custodia antes del sábado a mediodía.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Netanyahu ha avisado de que "si Hamás no libera a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado, el alto el fuego quedará roto y las FDI volverán a combatir intensamente hasta que Hamás sea derrotado". También ha afirmado que el Gobierno "ha aprendido una lección" tras ver el estado de salud en el que se encontraban los tres rehenes liberados el pasado sábado, los últimos antes de que Hamás anunciara que no iba a entregar más porque Israel no estaría cumpliendo con parte del acuerdo.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha elevado el tono en un encuentro ante representantes diplomáticos de estados miembros de la Unión Europea (UE) a los que ha manifestado que la decisión de Hamás implica "volver a la guerra".

En declaraciones recogidas por el diario 'Times of Israel', Gaar ha manifestado que el grupo islamista "tiene intención de violar el acuerdo". También ha defendido que "hasta ahora" no se ha tomado ninguna medida "unilateral", pero las autoridades gazatíes han informado de que los ataques del Ejército israelí de esta semana se han cobrado la vida de 92 personas y ha herido a más de 800. Ha añadido que están "preparados para que Hamás intente atacar a Israel" y ha afirmado que "hay pruebas de que los rehenes han sido torturados".

Hamás mantiene su compromiso con el alto el fuego

Por su parte, Hamás ha expresado su compromiso en un comunicado y ha arremetido contra el plan de Trump para reubicar a los palestinos de la Franja en Jordania y Egipto calificándolo de "racista" y "limpieza étnica", tal y como recoge Euopa Press. Además, ha subrayado que está comprometido "con el alto el fuego acordado con Egipto, Catar y Estados Unidos como mediadores y con la comunidad internacional como testigos".

Trump dijo el lunes que desatará "un infierno" en la Franja si Hamás no libera a los rehenes, mientras que el grupo islamista ha definido como "profunda ignorancia" el plan del mandatario estadounidense de comprar Gaza para reconstruirla.

Además, han explicado que es Israel quien no está cumpliendo con el alto el fuego al retrasar cinco días el regreso de los palestinos desplazados y continuar atacando la Franja.

Netanyahu apoya el plan de Trump sobre la Franja

Por su parte, Netanyahu ha calificado en un comunicado emitido por su oficina que la propuesta de Trump para reconstruir Gaza es "revolucionaria" y tiene una gran "visión creativa". Es la primera vez que Netanyahu manifiesta expresamente su apoyo al plan de Trump. "La visión de Trump es una visión nueva, una visión creativa, una visión revolucionaria. Y está decidido a implementarla".

Además, ha reconocido que las decisiones de entrar en la ciudad de Gaza o en el campo de refugiados de Khan Yunis de Cisjordania se tomaron sin consultar la opinión del anterior Gobierno estadounidense y ha afirmado que esta última reunión con Trump fue "histórica" y "la más importante, la más amigable y la más significativa".

La guerra de Gaza comenzó el pasado 7 de octubre de 2023 y el acuerdo alcanzado el pasado 19 de enero es el segundo alto el fuego en año y medio de conflicto.