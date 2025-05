Negociaciones para una paz entre Ucrania y Rusia: por qué no se esperan avances en las reuniones de Estambul

Las conversaciones en Estambul, previstas para este jueves, representan el primer intento de diálogo directo para la paz entre Rusia y Ucrania desde 2022. Sin embargo, la falta de representación de alto nivel por parte de Moscú y la ausencia de Trump han generado dudas sobre la posibilidad de avances significativos.

Aunque Zelenski ha reiterado su disposición a negociar en cualquier formato que conduzca a una solución pacífica del conflicto, el Kremlin considera muy importante una cumbre entre Putin y Trump para arreglo en Ucrania

"Esos contactos serían extremadamente importantes en el contexto del arreglo ucraniano. Es difícil sobrestimar su significado", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Trump entiende que Putin no fuera a Estambul sin que estuviera él

Por su parte, Trump dice que se verá con Putin "tan pronto como lo podamos organizar" y aseguró que entiende que el mandatario ruso no fuera a Estambul sin que él estuviera presente para avanzar en las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú.

"Yo iría desde aquí, aunque quiero ver a mi maravilloso nieto", indicó Trump en un evento bilateral con empresas en Emiratos Árabes Unidos (EAU) en referencia a que su hija Tiffany acaba de tener un hijo y que quiere regresar para conocerlo.

"Si yo no iba, estaba garantizado que Putin no iba a ir y no fue. Lo puedo entender, pero lo vamos a conseguir", opinó Trump, que desde el principio se mostró a favor de facilitar la reunión entre el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, y Putin en Estambul este mismo viernes.

La ausencia de Putin en las negociaciones evidencia que el mayor escollo para una acuerdo de paz en Ucrania parece ser Moscú y no Kiev como el presidente estadounidense sugirió en los primeros meses de este segundo mandato que inició en enero.

Rutte ve un "error" que Putin envíe una delegación menor a negociar con Kiev

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho este viernes que el presidente de Rusia comete un "gran error" al enviar una delegación menor a Turquía para negociar con Kiev y se ha mostrado seguro de que el ruso es consciente de que "la pelota está en su campo"; al tiempo que ha elogiado el liderazgo asumido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Sabe perfectamente bien que la pelota está en su campo, que está en problemas, que ha cometido un gran error al enviar una delegación de bajo nivel", ha resumido el político holandés en declaraciones a la prensa en Tirana, a su llegada a una cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea (CPE).

El jefe de la Alianza ha insistido en que Putin debe "ser serio en cuanto a querer la paz" y, por ello, ha afirmado que "ahora toda la presión está sobre Putin" y es consciente de cuáles son las expectativas internacionales ante la oportunidad de conversaciones entre Moscú y Kiev para poner fin a la guerra.

Comienza el primer encuentro entre Rusia y Ucrania

Rusia y Ucrania han comenzado este viernes en Estambul, con mediación de Turquía, su primera reunión directa desde el año 2022 para intentar buscar una solución negociada a la guerra provocada por la invasión rusa.

"Tenemos que avanzar hacia la paz. Cada día que perdemos significa perder vidas. Hay una oportunidad para un alto el fuego al mismo tiempo que las negociaciones", ha señalado el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, al comienzo del encuentro.

hay dos caminos: uno hacia la paz, el otro hacia la destrucción

Fidan ha asegurado que "hay dos caminos: uno hacia la paz, el otro hacia la destrucción" durante su intervención para inaugurar la reunión en el Palacio Dolmabahce de Estambul ante las delegaciones ucraniana, liderada por el ministro de Defensa, Rustem Umérov, y la rusa, dirigida por el asesor del Kremlin, Vladímir Medinski.