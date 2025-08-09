Nagasaki conmemora el 80 aniversario del bombardeo atómico y advierte del "riesgo creciente" de una guerra nuclear

La ciudad de Nagasaki ha celebrado un minuto de silencio en recuerdo del 80 aniversario del bombardeo atómico llevado a cabo por parte de Estados Unidos, que dejó unos 74.000 muertos, tan solo tres días después del bombardeo nuclear de Hiroshima, en el que murieron otras 140.000 personas.

El minuto de silencio se ha hecho a las 11:02 horas (hora local), momento exacto en el que estalló la bomba nuclear el 9 de agosto de 1945 que provocó la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial y el fin del conflicto nueve días después.

En la ceremonia, celebrada en el parque de la Paz, han participado autoridades niponas e 'hibakusha', el nombre con el que se conocen a los supervivientes de la bomba, quienes han lanzado un mensaje al mundo para aprender de los horrores que sufrió Nagashaki y para que no vuelvan a repetirse. "Nunca deben volver a usarse las bombas atómicas, porque si eso sucede, será el fin del mundo", ha aseverado Hiroshi Nishioka, uno de los supervivientes.

Este hombre tenía 13 años en el momento del bombardeo y ha recordado cómo lo vivió: "De repente una luz naranja lo inundó todo, caí al suelo y sentí cómo caían sobre mí los cuerpos de mis compañeros de clase. Me protegieron de la lluvia de cristales rotos, y acabaron todos cubiertos de sangre".

Nunca deben volver a usarse las bombas atómicas, porque si eso sucede, será el fin del mundo

Según Nishioka, cuando se asomó por la ventana del aula vio "una gran columna de fuego" donde antes estaba la ciudad y algo parecido a "un eclipse solar por la gigantesca nube de humo y cenizas".

En el acto también han participado el alcalde de la ciudad, Shiro Xuzuki, quien ha leído una Declaración por la Paz ante representantes de 94 países y regiones, en la que ha advertido de que "esta crisis existencial que atraviesa la humanidad es un riesgo inminente para cada uno de nosotros que habitamos la Tierra".

Además, debido a la edad avanzada de los supervivientes, a los que "no les queda mucho tiempo", el alcalde ha comentado que "Nagasaki se ha comprometido a seguir propagando su mensaje por el mundo, para conseguir que seamos la última ciudad en la historia que sufrió un bombardeo atómico".

Las armas nucleares solo ofrecen la ilusión de la seguridad y la certeza de la devastación

Igualmente, ha hablado el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, quien ha instado al Gobierno nipón a "mantener los tres principios nucleares" -no poseer, no producir y no permitir la entrada de armas nucleares al país- y a firmar "lo antes posible" el Tratado de Naciones Unidas sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

En esta línea se ha pronunciado el secretario general de la ONU, António Guterres, quien ha manifestado que "las armas nucleares no tienen cabida en nuestro mundo" porque "solo ofrecen la ilusión de la seguridad y la certeza de la devastación". Por ello, ha animado a todos los líderes presentes a "seguir movilizando a las comunidades, inspirando a los jóvenes y construyendo la paz desde la base".

La cifra oficial de muertos asciente asciende ya a 198.785 personas

Además de los discursos, también se han añadido al listado oficial de víctimas los nombres de los 'hibakusha' fallecidos este año, que asciende ya a 198.785 personas. Yuriko Nakao, la 'hubakusha' de 93 años ha sido la encargada de depositar la lista de nombres en la urna. "El 9 de agosto es también el aniversario de la muerte de mi madre. Recordaré ese día durante mi participación en la ceremonia" ha dicho en la cadena pública NHK.

Shigeko Mori (89), quien perdió a su hermano en el bombardeo y cuyos padres fallecieron poco después por sus secuelas, ha sido otra de las representantes. "Creo que es importante intentar transmitir a través de la ceremonia, aunque sea un poco, nuestro deseo de abolir las armas nucleares y lograr la paz mundial" ha dicho en el mismo canal.