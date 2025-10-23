Una mujer gana la lotería en EEUU tras preguntarle los números premiados a ChatGPT

Cada vez son más las personas que utilizan la Inteligencia Artificial para resolver dudas, pero en este caso la pregunta que le hizo a ChatGPT una mujer de Estados Unidos ha comportado una atractiva compensa económica.

Millones de norteamericanos que juegan a diario a la lotería se preguntan por qué no se les ha ocurrido a ellos la idea que tuvo Tammy Carvey, una mujer de la localidad de Wyandotte, cerca de Detroit, en Michigan, que el pasado mes le pidió a ChatGPT que le diera los números que debía jugar de la Powerball, una de las loterías más populares de Estados Unidos.

Tammy pagó tres dólares por el billete, puso los números que le indicó la Inteligencia Artificial y dos días después vio que tenía cuatro de los seis números ganadores. No ganó el primer premio de 1.700 millones de dólares, pero se llevó 100.000 dólares. Y aunque Hacienda le quite un buen pellizco de su dinero, ella está muy contenta: "Mi marido y yo no nos lo podíamos creer".

Ante la repercusión que ha tenido la noticia, las autoridades de la lotería de Michigan han tenido que emitir un comunicado advirtiendo de que este premio es pura coincidencia, que los números de los sorteos se generan de manera completamente aleatoria y que ChatGPT no puede adivinar ni predecir cuáles serán los números ganadores.