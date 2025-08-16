Los muertos por desnutrición en Gaza ya superan los 250, según el último balance

Un niño y 10 adultos han muerto en Gaza "por hambruna y desnutrición", lo que eleva a 251 el número de muertes por estas circunstancias desde que Israel empezó la ofensiva el pasado 7 de octubre de 2023. De estos 251 muertos, 108 son niños, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente del Gobierno de Hamás.

Las muertes por desnutrición han aumentado en las últimas semanas derivadas del bloqueo total de ayuda humanitaria por parte de Israel entre el 2 de marzo y el 19 de mayo. A finales de junio, debido a la presión internacional, Israel anunció "pausas humanitarias" para permitir la entrada de ayuda.

Si bien, según las autoridades locales, es escasa y gran parte de ella es saqueada por bandas armadas antes de que se reparta. Según las organizaciones humanitarias, deberían entrar mínimo 500 camines diarios para cubrir las necesidades. Sin embargo, según datos oficiales israelíes, entran unos 300.

En total, según las autoridades de la Franja de Gaza, han muerto más de 61.800 personas en el conflicto tras las 62 muertes de las últimas 24 horas -de ellas, 26 murieron mientras buscaban ayuda humanitaria-. Concretamente, las cifras son 61.827 muertos y 155.275 heridos, aunque podrían ser mayores porque muchas personas siguen bajo los escombros.

Los ataques en la Franja se han intensificado desde que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentara el 8 de agosto su plan para ocupar el enclave palestino, con el objetivo de ampliar la ofensiva hacia lo que considera "los dos últimos bastiones de Hamás": la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en las costas del centro y sur, zonas a las que Israel ha ordenado en repetidas ocasiones desplazarse a la población.