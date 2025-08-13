Mueren al menos 20 migrantes en un naufragio frente a Lampedusa

Las aguas del Mediterráneo han vuelto a dejar una trágica estampa este miércoles. Un barco con decenas de migrantes a bordo se hundió a unos 22 kilómetros al sur de Lampedusa, dejando al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos, según han confirmado medios italianos.

La cifra de víctimas mortales, confirmada hasta el momento, asciende a una veintena, mientras que 27 personas continúan desaparecidas. Las autoridades italianas mantienen activo un dispositivo de rastreo en la zona para tratar de localizarlas.

El periodista especializado en migraciones Sergio Scandura, de Radio Radicale, informó a través de sus redes sociales que, de acuerdo con los datos iniciales, en la embarcación viajaban alrededor de un centenar de personas.

El barco volcado

La embarcación fue localizada a las 11:15 horas por un helicóptero de la Guardia di Finanza que patrullaba la zona. Tras detectar la emergencia, se activó una alerta que movilizó a una lancha patrullera de la Guardia Costera, otra de la Guardia di Finanza y una tercera embarcación de Frontex.

Cuando llegaron, hallaron el barco, que había zarpado del norte de Libia días atrás, volcado con todos sus ocupantes en el agua.

Supervivientes en tierra firme

Un grupo de rescatados ha logrado llegar a Lampedusa, la isla italiana más próxima a las costas africanas, donde recibieron atención médica y humanitaria, nada más pisar tierra.

Una ruta letal

La tragedia se suma a la larga lista de naufragios en la ruta del Mediterráneo central, una de las más peligrosas del mundo para quienes intentan llegar a Europa. Organismos internacionales llevan años advirtiendo que la falta de vías legales y seguras empuja a miles de personas a arriesgar sus vidas en travesías precarias.