Muere Loni Anderson, actriz estadounidense

Loni Anderson, actriz conocida por su papel en 'Radio Cincinnati' (WKRP en Cincinnati) ynominada a tres Globos de Oro, ha fallecido este domingo a pocos días de cumplir 80 años. Cheryl J. Kagan, publicista de la actriz, ha comunicado que falleció en un hospital de Los Ángeles tras una enfermedad "prolongada".

La familia de Anderson ha publicado un comunicado en el que muestran su tristeza respecto al fallecimiento de la actriz: "Con el corazón roto anunciamos el fallecimiento de nuestra querida esposa, madre y abuela". Nació en 1945 en Minnesota, su padre fue químico ambiental y su madre modelo.

La rubia de tacones altos

Anderson será recordada por su papel en 'WKRP en Cincinnati' que fue emitida entre 1978 y 1982 y contaba la historia de una emisora de radio en declive en Ohio que intentaba reinventarse con música rock. El elenco incluía a Gary Sandy, Tim Reid, Howard Hesseman, Frank Bonner y Jan Smithers.

La actriz estadounidense interpretaba a Jennifer Marlowe, el papel de una guapa e inteligente recepcionista que sacaba las castañas del fuego a su jefe, el señor Carlson. Y siempre se distinguía por su pelo rubio y llevar tacones altos. Ese papel le valió dos nominaciones al premio Emmy y tres al Globo de Oro.

Una de sus últimas apariciones fue en 2023 en "Ladies Of The 80s: A Divas Christmas" del canal Lifetime con Linda Gray, Donna Mills, Morgan Fairchild y Nicollette Sheridan.

Anderson también hizo aparición en la gran pantalla junto a Burt Reynolds en la comedia de 1983 Stroker Ace, tiempo después se casaron y se convirtieron en figuras habituales de la prensa del corazón. Su matrimonio duró 11 años, divorciándose en 1994. En 2021, durante la inauguración del busto de bronce en la tumba de Reynolds, la actriz reconoció que el hijo que tuvo con él, Quinton, fue "la mejor decisión que tomamos en toda nuestra relación".

Escribió su autobiografía en 1995

Un año después de su divorcio, Anderson publicó su autobiografía 'My Life in High Heels', donde trataba "el crecimiento de una mujer, una mujer que sobrevive" según sus palabras. "Si vas a escribir sobre ti misma, tienes que hacerlo con todo y defectos" le dijo en una entrevista a The Associated Press.