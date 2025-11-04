Muere el exvicepresidente estadounidense Dick Cheney a los 84 años

El exvicepresidente de Estados Unidos Richard B. Cheney, más conocido como Dick Cheney, ha muerto a los 84 años de edad, debido a "complicaciones" derivadas de una neumonía y de una enfermedad cardiovascular, según un comunicado difundido este martes por su familia.

Cheney, 'número dos' de la Administración de George W. Bush durante dos mandatos, falleció el lunes por la noche. Su familia ha querido recordarlo como "un hombre grande y bueno, que enseñó a sus hijos y nietos a querer a su país y a vivir vidas de valentía, honor, amor, amabilidad y pesca".

"Estamos agradecidos por todo lo que Dick Cheney hizo por nuestro país", reza el comunicado recogido por los medios estadounidenses, que dedica unos mensajes de reconocimiento a quien fue su esposa durante más de seis décadas, Lynne, y también a sus dos hijas.

Una amplia carrera política

Cheney contaba con una dilatada carrera política en la que ha desempeñado numerosas funciones, como ser jefe de gabinete de la Casa Blanca con Gerald Ford, secretario de Defensa con George H.W. Bush y vicepresidente con el hijo de este último, con el que compartió uno de los momentos clave de la historia reciente norteamericana durante los atentados del 11 de septiembre de 2011 y la posterior 'guerra contra el terrorismo'.

El mundo de la política de Estados Unidos se ha querido despedir de él, como es el caso de Bush, quien ha lamentado la muerte de su aliado como "una pérdida para la nación y una pena para sus amigos". Era "un hombre decente y honorable", ha señalado. "Uno de los mejores servidores públicos de su generación" y un "patriota" que ostentó "con integridad, gran inteligencia y seriedad" todos los cargos por los que fue pasando.

"Aún le doy las gracias por estar a mi lado durante ocho años", ha recordado, al echar la vista atrás hacia tiempos que ha descrito como de "grandes desafíos nacionales", en los que Cheney "antepuso la libertad y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses".

También ha sido recordado por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien ha trasladado públicamente el pésame a la familia del exvicepresidente. "Honramos a quien se lo merece, y alguien que dio su vida, amó a su país y lo sirvió con amor en tantos ámbitos, merece todo nuestro reconocimiento".