Muere a los 13 años la actriz Laurel Griggs

A pesar de su corta edad, la actriz ya había participado en producciones de gran éxito, como la película 'Café Society' (2016), dirigida por Woody Allen y protagonizada por Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell y Blake Lively.

En el momento de conocerse la noticia no se aclararon las circunstancias de su muerte, pero su familia ha revelado a The New York Post que la joven actriz falleció tras sufrir un ataque de asma masivo.