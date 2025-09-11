Un minuto de silencio y 20 horas de voz: así narró Onda Cero los atentados del 11-S

El 11 de septiembre de 2001 marcó un antes y un después en la historia reciente y la radio española respondió con una fuerza inquebrantable. Durante más de veinte horas ininterrumpidas, voces emblemáticas como las de Víctor Arribas, Carlos Herrera, José María García, Juan Antonio Cebrián, Antonio Jiménez y Luis del Olmo guiaron a millones de oyentes a través del desconcierto y la tragedia. Con un ejercicio de periodismo riguroso y comprometido, consiguieron ordenar el caos, aportar certezas y acompañar a una sociedad que buscaba respuestas en medio de la conmoción.

Aquel maratón radiofónico no solo narró una de las jornadas más oscuras de la historia contemporánea, también reafirmó el poder de la radio como medio cercano, humano y veraz. Con emoción, responsabilidad y profesionalidad, estos periodistas convirtieron la narración de los atentados en un testimonio colectivo, recordándonos que la radio no solo informa, sino que también consuela y une en los momentos más difíciles.