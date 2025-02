Los ministros de Exteriores de Rusia y Estados Unidos se reúnen para negociar sobre Ucrania sin el apoyo de Zelenski

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el de Estados Unidos Unidos, Marco Rubio, se van a reunir en Riad mañana para negociar y sentar las bases de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Ha sido el Kremlin quien ha anunciado la negociación y ha comentado que también participará el asesor de Putin para asuntos internacionales, Yuri Ushakov. Es la primera reunión entre un ministro de Exteriores ruso y otro de Estados Unidos desde enero de 2022, un mes antes del comienzo de la guerra.

Las negociaciones van a desarrollarse con el telón de fondo de una posible reunión entre Vladímir Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump próximamente, tras acordarla por teléfono la semana pasada.

"Queda un largo camino por recorrer"

"Se espera que mantengan una reunión con sus homólogos estadounidenses, que estará centrada primero en el restablecimiento de todo el abanico de las relaciones rusas-estadounidenses", ha dicho Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en la rueda de prensa telefónica diaria.

Por su parte, Marco Rubio ha asegurado en una entrevista en la CBS News que queda "un largo camino por recorrer" antes de abrir negociaciones de paz con Rusia. "Una llamada telefónica no resuelve una guerra tan compleja como esta, pero puedo decirles que Donald Trump es el único líder en el mundo que potencialmente podría comenzar ese proceso", han sido las palabras exactas de Rubio.

El ministro ruso ha dejado claro que no solo se va a hablar de Ucrania porque "es necesario retomar el diálogo sobre todos los temas que, de una forma u otra, puede resolverse con la participación de Rusia y Estados Unidos", entre ellos la situación en Oriente Medio y "otras regiones del mundo".

Zelenski ha dicho que no va a aceptar nada que salga de esa reunión

Mientras tanto, Zelenski ha confirmado en una rueda de prensa en los Emiratos Árabes que no va a reconocer nada de lo que se hable en esa reunión. "Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto. Y Ucrania considera nulos los resultados de cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania. No podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros" ha dicho tajantemente.

Además, el presidente ucraniano ha explicado que su visita a Riad no tiene nada que ver con la reunión entre Estados Unidos y Moscú, pero que preguntará al primer ministro y príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, acerca de la misma.

Europa no estará en la reunión

En esta reunión no estará presente Europa. De hecho, Lavrov antes de partir hacia Riad ha sido muy tajante respecto a su presencia en la negociación: "No sé qué pintan (los europeos) en la mesa de negociaciones". De hecho, en la Conferencia de Múnich, Estados Unidos ha aseverado que los países europeos no participarán, mientras que Moscú tiene esta opinión desde hace mucho tiempo y se escuda en el incumplimiento de los Acuerdos de Minsk por parte de Kiev, Berlín y París hace diez años.

Aunque los principales líderes europeos se van a reunir hoy mismo en París para adoptar una postura común y abordar los desafíos futuros.