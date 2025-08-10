Los ministros de exteriores de la UE celebrarán un consejo extraordinario urgente para tratar la situación de Ucrania y Gaza

Los ministros de la Unión Europea van a reunirse en un consejo extraordinario el lunes 11 de agosto para tratar la situación den Ucrania y Gaza, según le ha confirmado un portavoz comunitario a la agencia EFE.

"El presidente (estadounidense, Donald) Trump tiene razón al afirmar que Rusia debe poner fin a su guerra contra Ucrania. Estados Unidos tiene el poder de obligar a Rusia a negociar seriamente" ha dicho la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, en declaraciones enviadas a EFE.

Al mismo tiempo ha reivindicado que la UE y Ucrania no pueden quedarse fuera de las negociaciones porque "cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia debe incluir a Ucrania y a la Unión Europea, ya que se trata de una cuestión que afecta a la seguridad de Ucrania y de toda Europa".

Todos los territorios ocupados temporalmente pertenecen a Ucrania

Por ello, va a convocar "una reunión extraordinaria de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE el lunes para debatir nuestros próximos pasos". Según Kallas "están en juego los intereses fundamentales de Europa" y por ello también van a debatir "la situación en Gaza".

Kaja Kallas ha recordado que lo que dice el derecho internacional "es claro: todos los territorios ocupados temporalmente pertenecen a Ucrania", por eso "un acuerdo no debe servir de trampolín para nuevas agresiones rusas contra Ucrania, la alianza transatlántica y Europa".

La postura endurecida de Trump podría dar un giro a esta guerra

Asimismo, Kallas ha reconocido que "la postura del presidente Trump respecto a Rusia se ha endurecido" y que esa mayor presión "podría dar un giro a esta guerra", al mismo tiempo que ha lamentado que "Moscú no se detendrá a menos que sienta que no puede continuar".

El anuncio de esta reunión llega horas después del anuncio de la reunión el próximo 15 de agosto entre Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladímir Putin en Alaska, y tras conocerse la intención de Netanyahu de ocupar toda la Franja de Gaza.