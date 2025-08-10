CONSEJO EXTRAORDINARIO UE

Los ministros de exteriores de la UE celebrarán un consejo extraordinario urgente para tratar la situación de Ucrania y Gaza

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores ha informado de que la reunión ha sido convocada el próximo lunes 11 de agosto, según ha informado un portavoz comunitario a EFE.

Asciende a 100 el número de niños muertos por hambre o desnutrición en Gaza según el ministerio de Salud

👉España y otros siete países europeos firman un manifiesto contra el nuevo plan de Israel en Gaza

Nerea Pardillo

Madrid |

Kaja Kallas y José Manuel Albares en una reunión
Kaja Kallas y José Manuel Albares en una reunión | EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS

Los ministros de la Unión Europea van a reunirse en un consejo extraordinario el lunes 11 de agosto para tratar la situación den Ucrania y Gaza, según le ha confirmado un portavoz comunitario a la agencia EFE.

"El presidente (estadounidense, Donald) Trump tiene razón al afirmar que Rusia debe poner fin a su guerra contra Ucrania. Estados Unidos tiene el poder de obligar a Rusia a negociar seriamente" ha dicho la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, en declaraciones enviadas a EFE.

Al mismo tiempo ha reivindicado que la UE y Ucrania no pueden quedarse fuera de las negociaciones porque "cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia debe incluir a Ucrania y a la Unión Europea, ya que se trata de una cuestión que afecta a la seguridad de Ucrania y de toda Europa".

Todos los territorios ocupados temporalmente pertenecen a Ucrania

Por ello, va a convocar "una reunión extraordinaria de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE el lunes para debatir nuestros próximos pasos". Según Kallas "están en juego los intereses fundamentales de Europa" y por ello también van a debatir "la situación en Gaza".

Kaja Kallas ha recordado que lo que dice el derecho internacional "es claro: todos los territorios ocupados temporalmente pertenecen a Ucrania", por eso "un acuerdo no debe servir de trampolín para nuevas agresiones rusas contra Ucrania, la alianza transatlántica y Europa".

La postura endurecida de Trump podría dar un giro a esta guerra

Asimismo, Kallas ha reconocido que "la postura del presidente Trump respecto a Rusia se ha endurecido" y que esa mayor presión "podría dar un giro a esta guerra", al mismo tiempo que ha lamentado que "Moscú no se detendrá a menos que sienta que no puede continuar".

El anuncio de esta reunión llega horas después del anuncio de la reunión el próximo 15 de agosto entre Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladímir Putin en Alaska, y tras conocerse la intención de Netanyahu de ocupar toda la Franja de Gaza.

