El ministro de Finanzas de Israel admite estar negociando con EEUU el reparto de Gaza: "La demolición ya está hecha; ahora tenemos que construir"

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha afirmado que la Franja de Gaza representa un potencial "boom" inmobiliario y que está negociando con la Administración de Donald Trump cómo repartir el enclave palestino tras la ofensiva militar israelí, que ha dejado más de 65.000 muertos en menos de dos años.

El ultraderechista ha declarado que "la demolición, la primera etapa de la renovación de la ciudad, ya está hecha". "Ahora tenemos que construir", ha planteado, antes de agregar que la oportunidad "se amortiza sola". "Hay un plan de negocios, elaborado por profesionales de aquí, que está en el escritorio de Trump", ha asegurado.

En este sentido, ha considerado que han "pagado mucho dinero por esta guerra": "Ahora tenemos que ver cómo dividimos el terreno en porcentajes", ha dicho durante una conferencia del sector inmobiliario en la ciudad de Tel Aviv recogida por el diario 'The Times of Israel'.

Trump habló de Riviera de Oriente Medio

Las declaraciones de uno de los ministros más radicales del Gobierno de Benjamín Netanyahu se han producido días después de que las tropas comenzaran la anunciada incursión terrestre sobre la ciudad de Gaza que busca expulsar a los cerca de 600.000 gazatíes que quedan allí hacia el sur de la Franja.

El pasado mes de febrero, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su deseo de convertir la devastada Franja de Gaza en una "Riviera de Oriente Medio" expulsando a los dos millones de gazatíes a países vecinos como Jordania y Egipto.

De hecho, a principios de septiembre The Washington Post publicó en exclusiva un documento de la administración Trump que recoge uno de los posibles planes que se llevarían a cabo en Gaza tras el fin de la ofensiva israelí.

El documento de 38 páginas detalla que el enclave palestino quedaría controlado en régimen de fideicomiso por Estados Unidos -entregado por Israel- durante al menos 10 años y requeriría reubicar como mínimo temporalmente a los dos millones de gazatíes durante la reconstrucción.

Así, el plan plantea la posibilidad de que EE.UU. lidere la reconstrucción de una Gaza rodeada de destrucción con financiación de inversores procedentes de los sectores público y privado, que desarrollarían megaproyectos comerciales que irían desde plantas de vehículos eléctricos hasta supuestos centros de datos o complejos turísticos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, le ha invitado a visitar la Casa Blanca después de su intervención en la Asamblea de la ONU en Nueva York, prevista el viernes 26 de septiembre.

La Autoridad Nacional Palestina señala que esto es "genocidio"

El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina ha denunciado que tratar a la Franja de Gaza como "un bien inmueble sujeto a venta, división o asignación" constituye un intento de perpetrar crímenes de genocidio y desplazamiento.

"El Ministerio ve con extrema preocupación los provocadores llamamientos israelíes a tratar la Franja de Gaza como un bien inmueble sujeto a venta, división o asignación", ha dicho Exteriores en un comunicado.