Milei evacuado de un acto electoral tras una lluvia de objetos

El presidente Javier Milei debió suspender la caravana que encabezaba este miércoles por el centro de Lomas de Zamora al recibir una lluvia de insultos y objetos arrojados por manifestantes al pasar por una avenida de la ciudad inmersa en la provincia de Buenos Aires.

El libertario se encontraba saludando a los viandantes en el vehículo junto a su hermana Karina Milei, el candidato de la localidad José Luis Espert y el presidente del partido en la región, Sebastián Pareja, como parte de un evento propagandístico de cara a las elecciones legislativas en octubre de 2025.

Una movilización interrumpida por incidentes

La caravana de Milei, organizada por La Libertad Avanza en la recta final de la campaña bonaerense, fue abruptamente interrumpida debido a la tensión generada en pleno centro del municipio. Testigos relataron que, al pasar la comitiva presidencial por la transitada intersección de Hipólito Yrigoyen y Portela, comenzaron a volar objetos contra el Presidente y sus acompañantes, lo que obligó a evacuar el lugar y suspender la actividad.

Milei no tardó en manifestar su opinión acerca de lo sucedido a través de sus redes, asegurando que se encontraba ya en la residencia presidencial en Olivos a salvo después de que "los kukas (kirchneristas) tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia". Además el político y economista aprovechó para pedir que voten a su partido bajo el lema: "Kirchnerismo nunca más".

Otra de las reacciones vino por parte de la Ministra de Seguridad de la Nación Argentina y miembra del partido Propuesta Republicana, Patricia Bullrich, que manifestó a través de su cuenta que "el kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar", además de exponer que desde el partido rival emplea estos actos vandálicos "para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos".

Contexto político y tensión local

La caravana se realizaba en vísperas de unas elecciones claves en la Provincia de Buenos Aires, en medio de críticas del intendente local y miembro del Partido Judicialista antes presidido por Cristina Fernández de Kirchner, Federico Otermín, que reclamaba por el impacto de la movilización en el tránsito y la vida cotidiana del municipio. El propio jefe comunal había convocado a expresarse sin violencia, instando a mantener el "pueblo de la paz" y canalizar el disenso en las urnas.

El evento de Milei se enmarca en una campaña electoral marcada por el enfrentamiento con el kirchnerismo local y el escándalo político que rodea a dirigentes del entorno presidencial.

Reacciones tras el operativo y devolución de la caravana

El diputado José Luis Espert debió abandonar la zona en moto ante los insultos, mientras la organización libertaria aceleró la salida para proteger al Presidente y sus acompañantes. El episodio incrementa la tensión política en uno de los bastiones electorales del conurbano bonaerense y anticipa una campaña cada vez más accidentada para los principales candidatos.