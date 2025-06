El milagro del superviviente del avión estrellado en la India "Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor"

Según la Real Academia Española, un milagro es un "hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino" o también, según la segunda definición, es un "suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa". Los milagros ocurren muy poco, o cada mucho, incluso hay gente que piensa que no existen. Aunque lo que ocurrió ayer en la India puede hacer cambiar de opinión a los que piensan eso.

Hablamos de una buena noticia, sí, pero enmarcada dentro de otra muy triste y desgarradora. Porque este jueves ocurrió una de las mayores tragedias en la historia reciente de la India. Un avión de la aerolínea Air-India, con matrícula VT‑ANB y aproximadamente 230 pasajeros más 12 tripulantes a bordo, se estrelló poco después de despegar en la zona residencial de Meghani Nagar, cerca de la valla perimetral del aeropuerto.

El resultado fue devastador, como es previsible. El avión, que iba cargado de gasolina porque su destino era Londres, explotó al impactar contra una residencia universitaria. La masacre fue real. 268 muertes en el accidente, 241 tripulantes del avión y 27 personas que se encontraban en la zona del impacto.

El milagro

Entre escombros, fuego, llantos, gritos y servicios de emergencia trabajando sin parar, un hombre se levantó entre los escombros y salió por su propio pie para buscar a su hermano. Este es el vídeo:

Él es Vishwashkumar Ramesh, de 48 años, ocupaba el asiento 11A del vehículo, el más próximo a la salida de emergencia, y lo sorprendente es que solo sufrió heridas leves. Es el único superviviente de la tragedia y asegura que "Treinta segundos después del despegue se oyó un ruido fuerte y luego el avión se estrelló. Todo ocurrió muy rápido", relató Ramesh al diario Hindustan Times desde la sala general del hospital. "Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí", continuó Ramesh al mismo periódico indio, "había restos del avión por todas partes".

Es un milagro, no solo que sobreviva, sino su sorprendente estado de salud. De hecho, si fuera a por él, ni siquiera hubiera acudido al centro médico porque tal y como cuenta: "Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital".

A él lo acompañaba su hermano, Ajay Kumar Ramesh, de 45 años, que desgraciadamente está entre las 268 muertes en el accidente. Los dos habían viajado a la India desde Londres para visitar a su familia, en la ciudad costera de Diu.

Otro milagro

Ramesh no es el único que ha vuelto a nacer, porque Bhoomi Chauchan, una mujer de nacionalidad india, perdió el vuelo por unos minutos debido a un atasco. Chauchan aseguró que fue por solo 10 minutos y que "todavía está temblando" al pensar en la suerte que ha tenido por perder ese avión. "Estoy completamente devastada tras enterarme de la pérdida de tantas vidas. Mi cuerpo tiembla. No puedo hablar. Tengo la mente en blanco después de todo lo que ha pasado. Estoy agradecida a con Dios".

Ambos han vuelto a nacer. Seguramente será un duro golpe psicológico para ellos, sobre todo para Ramesh, que perdió a su propio hermano. Pero siguen con vida, y eso es una gran noticia dentro de la devastadora tragedia.