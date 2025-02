Merz rechaza cooperar con la ultraderecha alemana: "No caeremos en una política errónea"

Friedrich Merz, candidato a canciller del bloque conservador que ha ganado las elecciones legislativas de este domingo en Alemania, reiteró hoy su rechazo tajante a cualquier tipo de cooperación con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que ha quedado como segunda fuerza y se ofreció a formar parte del futuro Gobierno, según los pronósticos de las cadenas públicas.

"Tenemos visiones divergentes en política exterior, de seguridad, con respecto a la OTAN. Nos pueden tender la mano todo lo que quieran, pero no caeremos en una política errónea", afirmó Merz en una ronda de la televisión pública con todos los candidatos.

"No voy a cuestionar el legado de 75 años de Unión Democristiana solo por una autodenominada Alternativa para Alemania. Ustedes quieren lo contrario de lo que queremos nosotros", remachó, después de que la candidata ultraderechista, Alice Weidel, repitiese su oferta de formar una coalición.

Una "coalición negriazul"

"Está claro que los ciudadanos quieren un cambio político y quieren una coalición negriazul", dijo Weidel, en alusión a los colores de ambos partidos, quien atacó a Merz por su intención de formar una coalición con los socialdemócratas del canciller saliente, Olaf Scholz y, posiblemente, también con Los Verdes si no llegan los escaños.

"La Unión Democristiana y la Unión Socialcristiana deberán explicar a sus votantes cómo pretenden cumplir sus promesas si forman gobierno con la izquierda", afirmó y señaló que, por el contrario, de formalizarse un pacto con la ultraderecha, ésta no tendría que realizar prácticamente concesiones porque el programa de los conservadores es "copiado" del suyo.

Merz, cuyo partido según las proyecciones ha quedado por debajo de lo que anticipaban los sondeos, reconoció que en estos momentos no es posible predecir cuál será la composición del nuevo gobierno.

"Formaré un gobierno que represente a toda la población y me esforzaré por formar un gobierno que resuelva los problemas de este país. Cómo se puede formar este gobierno no lo sabemos. No es un secreto que desearíamos un socio y no dos, pero los ciudadanos han decidido y tenemos que aceptarlo", afirmó.

Resultado de las elecciones

Según las proyecciones de la televisión pública, el bloque conservador se situará con el 28,4 y el 28,6% de los votos, mientras que la ultraderecha logrará el 20,4% y los socialdemócratas de Scholz entre el 16,3 y el 16,4%, con Los Verdes en cuarto puesto entre el 12,2 y el 12,3%.

Con estos resultados, conservadores y socialdemócratas no sumarían los 316 diputados necesarios para tener mayoría en el Bundestag o Cámara Baja.