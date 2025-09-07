Al menos tres muertos en los últimos bombardeos rusos, que han marcado dos trágicos hitos en Ucrania

La invasión rusa sobre Ucrania ha registrado esta madrugada dos nuevos y tristes hitos. Rusia ha marcado un nuevo récord en sus operaciones con drones después del lanzamiento de 800 de estos dispositivos, además de una docena de misiles de distinto calibre que han dejado al menos tres muertos, así como daños en distintos edificios. De hecho, otro los hechos destacables es que por primera vez Moscú ha atacado una sede gubernamental.

Los bombardeos rusos se han centrado en las regiones de Odesa, Zaporiyia, Kremenchuk, Krivói Rog y Dnipropetrovsk, a según ha apuntado la 'Agencia EFE'.

Una columna de humo emerge de la sede del Gobierno en Kiev

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, ha informado a través de su perfil de Facebook de que "por primera vez", y a consecuencia de los ataques ordenados por el Kremlin, la sede del Gobierno en Kiev se ha visto afectada. Concretamente, los daños se han podido divisar en el techo y las plantas superiores. De hecho, en una imagen que ha compartido el DSNS se puede apreciar el fuego que se ha declarado en las dos últimas plantas, al igual que el humo que se escapa a través de las ventanas rotas.

En la misma línea se ha pronunciado el ministro de exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, quien ha señalado que "por primera vez desde el inicio de la guerra a gran escala, Rusia dañó el edificio del Gobierno de Ucrania en Kiev. Solo esto ya representa una grave escalada". También ha destacado el hecho de que es "la primera vez" que Rusia ha utilizado tal cantidad de drones sobre Ucrania.

"El mundo puede obligar a los criminales del Kremlin a detener las matanzas"

Como es habitual, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha utilizado su perfil de X para comunicar el parte castrense. En su mensaje, ha detallado que "más de 800 drones y 13 misiles, incluidos 4 balísticos" han cruzado los espacios aéreos de Ucrania y Bielorrusia.

Como resultado de los bombardeos, en Kiev "edificios residenciales comunes fueron destruidos" y "en uno de ellos se derrumbaron los pisos comprendidos entre el cuarto y el octavo piso". Asimismo, los equipos de rescate han podido certificar "dos muertos, incluido un niño". "Mis condolencias a todos sus seres queridos", ha añadido, al tiempo que ha deslizado que "decenas de personas resultaron heridas solo en la capital". Concretamente, en la capital "resultó dañado el edificio del Gabinete de Ministros, se declaró un incendio en los pisos superiores".

"Más de 20 casas y una guardería resultaron dañadas en Zaporiyia. Almacenes fueron destruidos en Krivói Rog; una persona murió en Safonivka, región de Sumy, y otra en la región de Chernihiv. Un rascacielos residencial fue alcanzado en Odesa", ha detallado el primer ministro.

A consecuencia de los ataques, Zelenski ha subrayado que "tales asesinatos ahora, cuando la verdadera diplomacia podría haber comenzado hace mucho tiempo, son un crimen deliberado y una prolongación de la guerra" y por ello ha recordado que "en Washington se ha dicho repetidamente que se impondrán sanciones si se niegan a dialogar". "Debemos implementar todo lo acordado en París. También contamos con la implementación de todos los acuerdos para fortalecer nuestra defensa aérea", ha reivindicado.

Antes de acabar, ha remarcado que "cada sistema adicional salva a los civiles de estos atroces ataques". "El mundo puede obligar a los criminales del Kremlin a detener las matanzas; solo se necesita voluntad política. Agradezco a todos los que están ayudando", ha concluido.