Al menos un muerto y seis heridos en un terremoto de magnitud 6,1 registrado en Turquía

Al menos una persona ha muerto y seis han resultado heridas este domingo tras registrarse un terremoto de magnitud 6,1 en la región de Mármara, en el noroeste de Turquía, provocando el derrumbe de varios edificios.

El alcalde de la ciudad de Balikesir, Ahmet Akin, ha confirmado a la prensa local que un hombre cuya identidad no ha sido aún determinada perdió la vida al quedar sepultado en uno de los edificios colapsados.

El sismo se produjo a las 19:53 hora local (16:53 GMT), con epicentro en el distrito de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según la información publicada por la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD).

Varias personas rescatadas y edificios derrumbados

Tal ha sido la magnitud del terremoto, que el temblor se sintió en un amplio radio, llegando a ciudades como Estambul, que se sitúa a más de 200 kilómetros de distancia del epicentro, y otras como Esmirna, Bursa y Kocaeli.

En declaraciones al canal de noticias turco NTV, el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, dijo que cinco personas, incluida una mujer mayor, fueron rescatadas con vida de un edificio derrumbado en Sindirgi, mientras los rescatistas intentaban llegar hasta otra persona atrapada en los escombros.

Previamente, el alcalde de Sindirgi, Serkan Sak, había afirmado que un total de diez edificios se derrumbaron en el territorio de su municipio, aunque también habló de un número no especificado de "derrumbes en muchos barrios" y admitió que no se tenía constancia de información de todos los lugares.

Cuatro personas hospitalizadas

Hasta el momento, cuatro personas heridas han sido hospitalizadas, sin que ninguna corra peligro de vida, según han confirmado a la prensa tanto Yerlikaya como el titular de Salud, Kemal Memisoglu.

Según ha apuntado la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias en un comunicado, por el momento se han producido un total de veinte réplicas, de las que cinco fueron de una magnitud superior a 4. "En las operaciones de búsqueda y rescate en la región están desplegados 319 efectivos y 79 vehículos", añade el comunicado, precisando que los centros de llamadas de emergencia 112 han recibido hasta ahora "24 informes de daños" mientras "continúan los trabajos de detección".

Por su parte, el gobernador de Estambul, Davut Gul, ha afirmado que no se han registrado problemas en la ciudad, la mayor del país, aunque sí se han realizado "pruebas de detección" de posibles daños.