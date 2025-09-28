Al menos un muerto y 10 heridos en un tiroteo en una iglesia de Michigan (Estados Unidos)

Al menos una persona ha muerto y 10 han resultado heridas -dos de ellas se encuentran en estado crítico- tras un tiroteo en una iglesia de Grand Blanc, a las afueras de la ciudad de Flint, en el estado norteamericano de Michigan. Los hechos han ocurrido en la mañana del domingo y la iglesia estaría en llamas.

El sospechoso es un hombre de 40 años del barrio de Burton, en Flint y que ha muerto tras ser herido en el tiroteo posterior con los agentes de la Policía Local. El jefe del Departamento de Policía, William Renye, ha informado de que por el momento se desconoce qué ha motivado el ataque.

En el momento de los hechos había cientos de personas en misa y cree que va a haber más muertos después de registrar y asegurar la zona. "Creemos que vamos a encontrar a más víctimas una vez que la escena haya sido asegurada", ha señalado.

La iglesia se ha visto envuelta en llamas por completo

Según las imágenes difundidas por las cadenas de televisión estadounidenses, la iglesia ha ardido en llamas por completo. La policía ha asegurado que el fuego ya está controlado y ha pedido a la gente de la zona que se refugie en el pabellón norte.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ha expresado que cualquier tipo de violencia es "inaceptable" tras conocer el incidente. "Mi corazón está roto por la comunidad de Grand Blanc", ha publicado Whitmer en X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se ha pronunciado sobre lo sucedido y ha denunciado la "epidemia de violencia" que afecta al país y en particular un "ataque contra los cristianos". "El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho que averiguar. Parece que es otro ataque contra los cristianos de Estados Unidos", ha apuntado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Truth Social. "Rezad por las víctimas y sus familias. Esta epidemia de violencia que hay en nuestro país tiene que acabar ¡de inmediato!", concluía el mensaje.

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha pedido una oración por las víctimas "de esta terrible tragedia". "Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia".