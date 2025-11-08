Al menos cuatro muertos y una decena de heridos tras una persecución policial en Florida

Una persecución policial en la ciudad estadounidense de Tampa, en el Estado de Florida, ha dejado al menos cuatro muertos y 11 personas han resultado heridas. La operación acabó con el vehículo del sospechoso estrellándose contra un bar, llevándose a varias personas por delante.

El sospechoso, que ha sido identificado como Silas Sampson y tiene 22 años, se dio a la fuga en cuanto la Policía le dio el alto. Los hechos ocurrieron poco después de la medianoche del viernes al sábado, hora local, por conducir de manera temeraria.

En el intento para conseguir que se detuviera y después de varias maniobras infructuosas por parte del sospechoso, Sampson acabó entrando por la Séptima Avenida a toda velocidad antes de perder el control del coche y arrollar a la clientela del bar 'Bradley's', un conocido punto de encuentro de la comunidad LGBTQ en la ciudad.

Tres de las personas atropelladas murieron en el acto y una cuarta falleció de camino al hospital, según el comunicado publicado por la Policía de Tampa en su página web. Actualmente, una de las personas heridas se encuentra en estado crítico y el sospechoso ha sido detenido.

