Al menos cuatro muertos y 12 heridos en un tiroteo tras un partido de fútbol americano en Misisipi

Al menos cuatro personas han muerto y 12 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este sábado de madrugada en el estado norteamericano de Misisipi al término de un partido entre institutos de fútbol americano de la localidad de Leland. El alcalde de la ciudad, John Lee, ha confirmado el balance provisional de víctimas a la cadena CBS.

Asimismo, ha informado de que la policía de Misisipi está buscando a Tylar Jarod Goodloe, un joven de 18 años que sería el principal sospechoso. El incidente ha tenido lugar en la calle principal de esta pequeña localidad de unos 4.000 habitantes al término del encuentro que enfrentaba al equipo del instituto local contra el instituto de la localidad de Charleston.

Según ha informado Newsweek, los heridos más graves han sido evacuados en helicóptero, pero las autoridades ni han actualizado sobre su estado. De momento, los cuerpos de seguridad continúan investigando lo sucedido, ya que se desconoce el móvil que ha podido provocarlo.

Uno de los habitantes de la ciudad, en declaraciones a CBS news ha lamentado la tragedia. "Era un evento pacífico, lleno de recuerdos y sonrisas… nadie podía imaginar algo así".

La comunidad estaba celebrando la tradicional fiesta anual de exalumnos del Leland High School, un evento popular al que acuden exalumnos y habitantes de toda la ciudad. Leland está situada a 190 kilómetros al noreste de Jackson, la capital estatal y tiene alrededor de 4.000 habitantes, según el censo de 2020.

En un vídeo difundido en redes sociales se escuchan los gritos de desesperación de los asistentes y se ve tanto a ambulancias como coches de policía en el lugar de los hechos. Estados Unidos ha registrado al menos 300 tiroteos masivos, en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive