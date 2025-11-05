Al menos cinco heridos tras un atropello múltiple en Oléron (Francia): el autor ha sido detenido

Al menos cinco personas han resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad, tras un supuesto atropello intencionado en la isla de Oléron, en la costa atlántica del Charente Marítimo. Las autoridades han informado de que han detenido a un hombre y han abierto una investigación por intento de homicidio. "Por el momento", la Fiscalía Nacional Antiterrorista no se ha hecho cargo del caso.

En una publicación en la red social X, el ministro del Interior, Lauren Núñez, ha indicado que "un conductor de un vehículo ha atropellado a múltiples peatones y ciclistas en Saint-Pierre-d'Oléron y Dolus d'Oléron". "Dos víctimas están en estado grave y hay tres heridos", ha añadido. También ha confirmado que el sospechoso ha sido detenido y que hay una investigación en curso.

Por su parte, el alcalde de Saint-Pierre-d'Oléron, Christophe Sueu, ha comentado en declaraciones a la televisión francesa BFM TV que el conductor ha atropellado "de forma deliberada" a "todas las personas que pudo encontrar", y después "prendió fuego intencionadamente a su vehículo".

El autor gritó "Dios es el más grande" en el momento de su detención

El autor es Jacquez G. de 35 años, residente en La Cotinière y conocido por los gendarmes por delitos menores y "problemas de alcoholismo" y drogas. Antes de ser detenido, huyó a pie y se resistió hasta el último momento.

El fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, ha expresado en Le Figaro que el acto fue "voluntario" y que cuando fue detenido, el sospechoso gritó "'Allá Akbar' (Dios es el más grande)". "Sin embargo, el móvil no ha sido confirmado. Es algo que deberá determinar la investigación", ha señalado, al mismo tiempo que ha indicado que la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) "no se ha hecho cargo del caso por el momento".

El líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, ha subrayado en su cuenta en X que "el autor de esta violencia ciega y deliberada debe hacer frente a una pena ejemplar", antes de desear una rápida recuperación a todos los heridos en el atropello.