Al menos 22 palestinos han muerto tras una nueva noche de ataques de Israel sobre la franja de Gaza

Al menos 22 civiles palestinos han muerto a lo largo de la noche y de la madrugada como resultado de una nueva oleada de ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra diversos puntos de la Franja de Gaza. 12 de las víctimas se han encontrado en el centro de reparto de ayuda en el eje Netzarim,

Los cuerpos han sido trasladados al hospital Al Shifa según la agencia de noticias palestina Wafa. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) cifra en casi 1.400 muertos desde finales de mayo en puntos de recogida de ayuda mientras hacían cola y al menos 162 palestinos, entre ellos 92 niños, los que han muerto por hambre o desnutrición.

Otro de los ataques ha sido contra una casa familiar en la localidad de Al Zawayda, en el centro del enclave palestino. Han muerto el padre, la madre y tres hijos de la misma familia. Por otro lado, en una zona industrial de Jan Yunus, otros tres miembros de una misma familia han muerto como resultado de un bombardeo israelí. Además, dos mujeres han sido víctimas de otro bombardeo en un campamento de personas desplazadas al oeste de Jan Yunis.

La UNRWA, la Organización de la ONU para los Refugiados palestinos, ha criticado los lanzamientos aéreos de ayuda humanitaria, calificándolos de "caros, ineficaces e insuficientes". Asimismo, varios testigos han asegurado que los paquetes con raciones de comida que el Ejército español dejó caer sobre Gaza han acabado en reventa en el mercado por 90 euros.

Es para embellecer la cara del Estado genocida de Israel

Sobre este asunto, se ha pronunciado el embajador de Palestina en España en una entrevista en TVE y ha afirmado que el lanzamiento de ayuda por aire "no es suficiente": "No es suficiente. Con nuestro agradecimiento, pero no es suficiente. Y si se permite el lanzamiento desde el aire, ¿por qué no se permite el ingreso por vía terrestre?", se ha cuestionado Husni Abdel Wahed.

Además, ha dicho que es para "embellecer la cara del Estado genocida de Israel" e "insinuar que sí se permite el ingreso de la ayuda humanitaria. Simplemente, esto es inaceptable", ha sentenciado.

Los ataques de Israel contra Gaza han dejado hasta el momento 66.300 palestinos muertos, tal y como han denunciado las autoridades sanitarias de Gaza controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), aunque se teme que la cifra sea muy superior.