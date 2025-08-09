Un menor de 17 años abre fuego en Times Square y hiere a tres personas

Tres personas han resultado heridas en un tiroteo en Times Square (Nueva York) después de que un adolescente de 17 años abriera fuego. El suceso se ha producido en plena madrugada y las víctimas son una mujer de 18 años, un hombre de 19 años y otro de 65 años, según ha informado el departamento policial de la ciudad, que han sido trasladadas al Hospital Bellevue.

El menor ya se encuentra bajo custodia policial y el arma utilizada también ha sido recuperada por las autoridades. Asimismo han indicado que desconocen, por el momento, si el autor y las víctimas se conocían.

En cuanto a las causas del suceso, según ha informado un agente de la Policía a AFP, habría sido una discusión verbal. Los cargos de los que se acusa al menor están pendientes mientras los agentes continúan la investigación.

Otro tiroteo en Atlanta

Paralelamente, en el estado de Atlanta se ha producido otro tiroteo que ha terminado con dos muertos, el autor del ataque y un policía. El suceso ha tenido lugar en el campus de la Universidad de Emory y se cree que el objetivo del autor era disparar a una sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Este suceso se ha producido tras el tiroteo que tuvo lugar en julio en un edificio de oficinas en Manhattan y que se saldó con cuatro muertos, entre ellos un alto ejecutivo de Blackstone y un agente del departamento de policía.