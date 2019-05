Medios británicos apuntan que May podría presentar su dimisión este viernes

En el Reino Unido aumenta la presión sobre la primera ministra, Theresa May , que -según apuntan varios diarios británicos- podría presentar su dimisión este viernes, aunque no se aclara si la supuesta dimisión sería como jefa de Gobierno o como líder de su partido .

May se reunirá este viernes con el portavoz del Grupo Parlamentario conservador, Graham Brady, lo que ha disparado los rumores en la prensa británica sobre su posible dimisión inminente.

The Times da por hecho que May ya se está preparando para dejar Downing Street, aunque no cita sus fuentes. Mientras, los laboristas no han dejado pasar la oportunidad de exigir que May se vaya, aunque la primera ministra no ha revelado sus intenciones.

Este jueves se celebran las elecciones europeas y las encuestas dan como ganador de los comicios al líder del Partido del 'Brexit', Nigel Farage.