Matan a un niño durante un tiroteo junto al reparto de comida en Gaza durante la visita del enviado de EEUU, Steve Witkoff

Un niño ha sido asesinado en un supuesto tiroteo del Ejército israelí junto a un punto de reparto de comida de la organización estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) en Rafah (sur de Gaza), informó el Hospital Nasser de Jan Yunis, que recibió el cadáver del menor. El centro registró la entrada del cadáver del niño Rayan Faqawi (cuya edad no detalló) hacia las 9:30 horas local (6:30 GMT).

El Hospital ha detallado que el cuerpo provenía del punto "SDS2", el centro de reparto de alimentos que tiene la GHF en el barrio saudí de Rafah. Poco después de esa hora se hicieron públicas imágenes del enviado de Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff, llegando a un punto de reparto de la GHF en Rafah. Aún no ha trascendido cuál de los tres que dirige la organización en el sur de Gaza (dos en el noroeste de Rafah y otro en el militarizado corredor de Morag) visitó.

Dos testigos que acudieron a los puntos SDS2 y SDS3 (en el barrio saudí y el corredor de Morag, respectivamente) aseguraron a EFE que no vieron allí al enviado de la Casa Blanca. El que visitó el punto SDS2 fue testigo de un tiroteo en sus inmediaciones. "Personalmente, yo fui hoy al punto SDS2, el tiroteo terminó hacia las 9.00. Yo mismo no vi heridos o muertos, pero la gente que estaba conmigo me dijo que había gente que había recibido disparos cuando intentaban llegar a la primera fila para coger comida", relató.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí dijo estar revisando las informaciones recibidas sobre el incidente, sobre el que aún no se ha pronunciado. La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, eleva a cinco los muertos esta mañana por los tiroteos junto a los puntos de reparto.

En total, desde que estos puntos comenzaron a funcionar el 27 de mayo hasta el 31 de julio, 1.373 palestinos han muerto cuando trataban de conseguir comida tanto en los centros de la GHF (859) como en carreteras en las que esperaban al paso de camiones con ayuda humanitaria (514), según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR).

La inspección de Witkoff del punto de reparto aún por determinar se produce con la intención de "concretar un plan para entregar más alimentos", según anunció el jueves la portavoz de la Administración republicana en EE.UU., Karoline Leavitt.