Más de 600.000 personas salen a las calles de Israel para protestar por el cese del ministro de Defensa

Más de 600.000 personas han salido en la noche de este domingo espontáneamente a las calles de las principales ciudades de Israel para protestar por la destitución del ministro de Defensa, Yoav Gallant, defenestrado tras defender una suspensión de la tramitación de la polémica reforma judicial.

Las manifestaciones se han reproducido desde Kiryat Shmona, en el norte, hasta Eliat, en el Sur, con especial repercusión en Tel Aviv, Jerusalén, Haifa o Beersheva, informa la televisión Channel 12.

En Jerusalén los manifestantes han comenzado a marchar desde la vivienda del primer ministro Benjamin Netanyahu, en la calle Gaza, hacia la Knesset o Parlamento israelí y la residencia oficial del primer ministro. La Policía han empleado cañones de agua contra los manifestantes concentrados ante la vivienda de Netanyahu.

En Tel Aviv los manifestantes han cortado el cruce de Kaplan y han ocupado de nuevo la autopista Ayalon, escenario habitual de enfrentamientos entre activistas y policías.

Mientras, algunos medios citan fuentes del partido Likud de Netanyahu que aseguran que se están planteando "pausar" la tramitación de la reforma.

El primer ministro Ehud Barak ha respondido a este planteamiento y ha asegurado que "pausar la reforma no parará las protestas (porque) hemos pasado el punto de no retorno".

Sin embargo ha advertido de que si los enemigos de Israel "intentan ponernos a prueba y nos provocan", comprenderán que "los israelíes se unirán para enfrentarse a ellos". "Lo que ha pasado esta noche no se olvidará. Destituir a un ministro de defensa que ha avisado de riesgos para la seguridad nacional...", ha apuntado.

Channel 12 ha informado citando fuentes propias que el Ejército israelí ha elevado el nivel de alerta ante el riesgo de que actores externos intenten aprovechar esta división. La televisión pública Kan ha respondido que esta noticia no es cierta.

Dimite el cónsul de Israel en Nueva York

El cónsul de Israel en Nueva York, Asaf Zamir, ha presentado este domingo su dimisión en protesta por la propuesta del Gobierno de aprobar la controvertida reforma del poder judicial, y después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, cesase al ministro de Defensa.

Asaf ha indicado que "la situación política en Israel ha llegado a un punto crítico", por lo que siente "una profunda sensación de responsabilidad y obligación moral de alzar la voz por lo que está bien y de luchar por los valores democráticos que defiende".

"La peligrosa decisión de hoy de cesar al ministro de Defensa me ha convencido de que no puedo seguir representando a este gobierno. Cada vez estoy más preocupado por las políticas del nuevo gabinete, en particular, de la reforma judicial que está liderando", ha señalado en una carta.