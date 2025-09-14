Más de 110.000 personas protestan en Londres contra las políticas migratorias del Reino Unido

Más de 110.000 personas han salido a las calles de Londres para secundar la manifestación convocada por el ultraderechista Tommy Robinson, según ha informado la Policía Metropolitana este sábado. La concentración tenía como objetivo protestar contra las políticas migratorias del Reino Unido y ha tenido como lema "Unamos al Reino".

Robinson se ha mostrado pletórico y ha reivindicado que "Reino Unido finalmente ha despertado", al tiempo que ha expresado que "el patriotismo es el futuro, las fronteras son el futuro". Además, ha calificado esta concentración como "la mayor manifestación de la historia británica", lo que a su modo de ver es "el inicio de una revolución". "La revolución ha comenzado y no puede usted pararla", ha agregado en una clara referencia al primer ministro, Keir Starmer.

"Han conseguido silenciarnos durante 20 años con etiquetas como racistas, islamófobos, extrema derecha", sin embargo, "ya no funcionan", ha aseverado Robinson. Del mismo modo, ha aseverado que "la presa sea ha desbordado, felizmente". "La mayoría silenciosa no volverá a quedarse callada", ha añadido.

Conatos de violencia

A pesar de que la manifestación ha transcurrido con mayoritaria tranquilidad, la Policía ha detallado que "un grupo de manifestantes intentó entrar en una zona acotada", la cual separaba la concentración de Robinson de una contramanifestación antirracista que se había convocado como respuesta y que ha reunido a cerca de 5.000 personas. Scotland Yard ha indicado que "los agentes han sido atacados con lanzamiento de objetos y han tenido que usar la fuerza para evitar que se rompiera el cordón".