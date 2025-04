Marine Le Pen lanza un contundente mensaje ante miles de simpatizantes: "No voy a bajar los brazos"

La l铆der ultraderechista francesa, Marine Le Pen, ha denunciado este domingo que su inhabilitaci贸n representa "una cacer铆a" y una afrenta a su honor, antes de asegurar, no obstante, que las encuestas 鈥攓ue colocan a su partido, Agrupaci贸n Nacional, como fuerza m谩s votada鈥 est谩n dando la raz贸n a su discurso y son el motivo de los "ataques" que est谩 padeciendo.

"Estamos ganando, est谩is ganando, y son plenamente conscientes de esta enorme ola", ha aseverado este domingo durante una concentraci贸n en Par铆s en protesta contra la sentencia que le impedir谩 presentarse a las elecciones presidenciales de 2027.

En este sentido, Marine Le Pen ha denunciado "el juego perverso" de la "persecuci贸n de los opositores, la criminalizaci贸n de los adversarios, la voluntad de arruinar a los partidos de oposici贸n con un 煤nico objetivo: conservar el poder mientras se conduce al pa铆s al caos".

Condena judicial y defensa de la democracia

Le Pen fue condenada por el Tribunal Penal de Par铆s por malversaci贸n de fondos asignados para pagar a sus asistentes cuando era diputada al Parlamento Europeo. El panel de jueces determin贸 que los asistentes lideraban la agenda nacional de Agrupaci贸n Nacional, en lugar de trabajar en asuntos de la UE.

"No impugnamos la justicia, pero pedimos que cesen estos abusos, indignos de la democracia. Lo repito una y otra vez: somos quienes m谩s fervientemente apoyamos la democracia y el Estado de derecho", ha asegurado la l铆der de Agrupaci贸n Nacional.

Le Pen tambi茅n fue declarada culpable de incitar a otros a hacer lo mismo con su propia asignaci贸n, lo que eleva el total de fondos malversados a aproximadamente 4,4 millones de euros (4,8 millones de d贸lares). Los jueces de Par铆s mencionaron el riesgo de reincidencia para justificar la prohibici贸n inmediata de Le Pen. Tanto ella como el partido han negado las acusaciones.

La l铆der ultraderechista ha agradecido a sus simpatizantes su presencia en el recinto de la plaza Vauban, cerca de Los Inv谩lidos, "para defender lo que esta decisi贸n pisote贸 y lo que m谩s aprecio: mi gente, mi pa铆s y mi honor".

La dirigente ha lanzado al mismo tiempo un contundente mensaje ante los simpatizantes que han acudido al encuentro: "No voy a bajar los brazos (...), no me rendir茅".

Encuestas y panorama electoral

Cabe recordar que Agrupaci贸n Nacional ser铆a el partido m谩s votado si se celebraran ahora las elecciones presidenciales en Francia, seg煤n un estudio de Elabe publicado para BFMTV-'La Tribune Dimanche', que sit煤a a un posible candidato apoyado por el presidente Emmanuel Macron en segunda posici贸n. En concreto, Le Pen obtendr铆a entre el 32 y el 36% de los votos, mientras que Bardella se quedar铆a en 31鈥35,5%.