María Corina Machado pide al Papa interceder por la liberación de los presos políticos y la transición en Venezuela

La agenda del Papa León XIV ha estado marcada por su reunión en El Vaticano con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. La actual premio Nobel de la Paz ha pedido al pontífice interceder en la liberación de los más de mil presos políticos venezolanos y por el avance sin demora de la transición a la democracia en Venezuela.

Machado ha comentado que ha tenido "la bendición y el honor de poder compartir con su Santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país", transmitiendo también "la fuerza del pueblo venezolano que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela". Además, ha pedido "interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos". Cabe destacar que, hasta el momento, solo se ha confirmado la excarcelación de 17 personas, según cifras del Foro Penal, lo que no sobrepasa el 2% del total de prisioneros.

Reunión con Trump

La presencia de la opositora venezolana vierte luz sobre su paradero, desconocido desde que recibiera en Oslo el premio Nobel de la Paz el pasado 11 de diciembre. Está previsto que viaje a Washington para reunirse con Donald Trump, que la describió como "amable" y descalificó al decir que "no cuenta con el suficiente respeto y apoyo para tomar en estos momentos las riendas del país". Por su parte, Machado ofreció compartir el Nobel de la Paz con Trump tras lograr el secuestro de Nicolás Maduro.

El presidente de los Estados Unidos tiene previsto también reunirse con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela.