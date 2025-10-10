María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025

Jarrón de agua congelada para Donald Trump. Finalmente, el Comité Noruego del Nobel ha fallado que el Nobel de la Paz de 2025 ha ido a parar a manos de María Corina Machado. La líder opositora venezolana se ha llevado el prestigioso galardón "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura de la democracia".

El jurado ha erigido a Machado -que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada- en "líder de las fuerzas democráticas en Venezuela", al tiempo que la ve como "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida".

El Comité Nobel -que considera que la "democracia está amenazada"- ha señalado directamente al "régimen" de Nicolás Maduro, al que ha acusado de no respetar los resultados de las últimas elecciones, en las que terminó presentándose Edmundo González Urrutia como principal candidato opositor.

González Urrutia actualmente se encuentra exiliado en España, mientras que Machado "se ha visto obligada a vivir escondida" dentro de Venezuela, una decisión que, según el jurado, "ha inspirado a millones" de personas.

Trump se queda sin premio

Si bien este reconocimiento es uno de los más esperados, este año la expectación se ha multiplicado y más durante las últimas 48 horas. Todo después del acuerdo entre Israel y Hamás que llegó durante la madrugada del pasado miércoles, 'bajo la firma' de Donald Trump. Un acuerdo que colocaba al presidente estadounidense directamente en la palestra para llevarse el premio.

Recordemos, además, que el Financial Times ha señalado presiones del propio Trump para recibir el Nobel de la Paz y el temor a represalias económicas si no era premiado. Así las cosas, Trump tendrá que esperar a entrar en la selecta lista de presidentes de EEUU que han ganado el premio y entre los que están Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter o Barack Obama.

Cuánto dinero se lleva el ganador del Nobel de la Paz

La Fundación Nobel ha fijado una dotación de 11 millones de coronas suecas para el afortunado que se haga con el Premio Nobel de la Paz. Al cambio, serían alrededor de un millón de dólares y 934.000 euros. Esta cantidad es la misma para las categorías de Paz, Medicina, Física, Química, Literatura y Ciencias Económicas.

Cuando el premio es compartido entre varias personas, lo normal es que se reparta a partes iguales entre todos los galardonados, salvo que el Comité que entrega el premio quiera realizar un reparto concreto.