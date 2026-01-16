María Corina Machado entrega a Donald Trump su medalla del premio Nobel de la Paz

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, ha entregado este jueves la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente de EEUU, Donald Trump. Machado justificó el gesto como un detalle del pueblo venezolano por las acciones del presidente de Estados Unidos para avanzar en "su libertad".

Un marco dorado envolvía la medalla del premio Nobel con un mensaje en la parte superior escrito por Machado en el que figuraba: "en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz". Trump y Machado habían adelantado por separado sobre la entrega de la medalla, que ocurrió durante el almuerzo que el republicano ofreció a la líder venezolana en privado y sin detalles ofrecidos sobre los temas discutidos.

El Centro Nobel de la Paz muestra su rechazo

Este mismo jueves, antes de la reunión entre Trump y Machado, el Centro Nobel de la Paz subrayó en redes sociales que el galardón "no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros", y precisó que "una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no".

"La decisión es definitiva y perdura para siempre", ha hecho saber la Fundación. Si bien no menciona nunca por nombre a Machado, sí que explica que su comunicado es una nota de respuesta a las "solicitudes de comentarios sobre la permanencia del estatus de un Premio Nobel de la Paz". La medalla del Nobel, acuñada en oro y de menos de siete centímetros de diámetro, lleva un retrato de Alfred Nobel, un diseño que se ha mantenido prácticamente inalterado durante más de 120 años.

Posterior a la reunión, que es el primer encuentro tras 12 días del secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, Machado aseguró que Trump estaba comprometido con la libertad de los presos políticos y de todos los venezolanos. El republicano calificó en Truth Social a Machado como "una mujer maravillosa" y agradeció el obsequio de la medalla del Nobel por ser una "muestra de respeto mutuo".

Trump califica a Delcy Rodríguez como "una persona fantástica"

El encuentro se produce un día después de que el presidente de Estados Unidos y la dirigente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvieran una conversación telefónica este miércoles que ambos caracterizaron como positiva. Trump afirmó posteriormente que Rodríguez es "una persona fantástica".

Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, calificó la conversación de larga, productiva y cordial, y señaló que ambos abordaron una agenda bilateral en beneficio de los dos países. Todo ello pese a la postura que ha mantenido públicamente el gobierno venezolano que ha acusado en varias ocasiones a la Administración Trump de "secuestrar" al presidente del país Nicolás Maduro y había reclamado su regreso. La actual líder venezolana también afirmó en unas declaraciones después del encuentro entre Machado y Trump que si ella tiene que acudir a EEUU lo hará "de pie y no arrastrada".