María Corina Machado defiende "desmantelar la estructura de terror" en Venezuela y asegura que "Delcy tiene terror a Trump"

María Corina Machado ha asegurado desde Washington que su reunión con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump estuvo marcada por un compromiso con la libertad de Venezuela, y no por motivaciones personales. La líder opositora, que protagonizó una controvertida visita tras entregar simbólicamente su medalla del Nobel de la Paz al mandatario estadounidense, considera que su prioridad es el futuro de su país y no su ego.

Machado afirma que, pese a las impresiones generalizadas sobre el encuentro, Trump "está comprometido con la libertad de Venezuela". La opositora ha insistido en que el desmantelamiento del chavismo "es irreversible" y que será posible con el apoyo de Estados Unidos, aunque no ha detallado acuerdos concretos o calendarios sobre una posible transición política en el país sudamericano.

En una rueda de prensa posterior al encuentro, Machado ha defendido que en su conversación con Trump pudo percibir "a un ser humano que le duele lo que están viviendo los venezolanos", y ha subrayado que "le preocupa y está genuinamente comprometido con su bienestar". Para ella, la Casa Blanca representa un apoyo esencial para lograr la libertad de Venezuela y servir de ejemplo a otros líderes globales.

La opositora también se ha referido a otros encuentros de alto nivel, entre ellos una reunión entre el presidente de la CIA y Delcy Rodríguez, la dirigente chavista respaldada por Trump como presidenta interina tras la captura de Nicolás Maduro. Machado ha calificado esos contactos como necesarios en el camino hacia la transición, al tiempo que reitera que no tiene intención de avanzar plazos sin claridad o consenso.

"Esto no es entre Delcy Rodríguez y yo. Es entre un cártel y un movimiento de millones de venezolanos que nos hemos comprometido con ser libres", ha asegurado la líder de la oposición, que apunta que "Delcy está cumpliendo órdenes, no está en un acuerdo. Le tiene terror al presidente Trump".