Los manifestantes de Indonesia asaltan la residencia de la ministra de Finanzas

Las protestas contra los aumentos salariales de los diputados en Indonesia siguen creciendo con el saqueo de la vivienda oficial de la ministra de Finanzas, Sri Mulyani. El ataque se produjo en la madrugada del domingo en Tangerang, a las afueras de Yakarta, cuando una multitud estimada en varios centenares de personas —"quizá cerca de un millar", según relató uno de los guardas de seguridad— irrumpió en la residencia. Los asaltantes forzaron el acceso y vaciaron gran parte del interior mientras la ministra se encontraba ausente, informaron medios locales citando a la agencia estatal Antara.

El asalto a la vivienda de Mulyani, una de las figuras clave en la política económica del país, marca un nuevo punto de tensión en una ola de movilizaciones que comenzó en la capital y que ya se ha extendido a otras regiones. Además de concentraciones multitudinarias, las protestas han derivado en ataques a edificios gubernamentales y propiedades de varios dirigentes políticos. El sábado cientos de manifestantes asaltaran dos casas pertenecientes respectivamente a los diputados de la Cámara de Representantes de Indonesia Ahmad Sahroni y Eko Hendro Purnomo.

Asesinato de un joven por parte de la policía

Algunos de estos ataques, así como las jornadas de manifestaciones precedentes, fueron compartidos en tiempo real en la red social TikTok. Un portavoz de la plataforma afirmó el sábado en un comunicado haber suspendido "voluntariamente" la capacidad de los usuarios de retransmitir en directo. Este domingo también continuaron las protestas contra cuarteles de la Policía, tres días después de que el atropello mortal por un vehículo policial de un joven conductor de la aplicación GoJek -el "Uber indonesio"- desatara la ira de los manifestantes.

El cuartel general de la Policía de Yakarta Norte fue rodeado por cientos de personas de madrugada, afirmó Antara, dando lugar a escenas de tensión. "Finalmente, se logró calmar a la multitud y la situación volvió a la normalidad el domingo por la mañana", dijo un portavoz del cuerpo, Ipda Jonggi. Concentradas inicialmente en Yakarta, las manifestaciones se han extendido a otras ciudades a lo largo del fin de semana. Así, varios parlamentos regionales fueron atacados ayer en las provincias de Nusa Tenggara Occidental, Java Central y Java Occidental.

Una subida de salarios del 33%

Al menos cuatro personas han muerto en las protestas: el joven conductor indonesio al que se suman otras tres personas, que fallecieron en la noche del viernes cuando manifestantes incendiaran un edificio gubernamental en Makassar, en la zona central del archipiélago de Indonesia. Las manifestaciones comenzaron el pasado lunes, cuando se conoció que, debido a un aumento en el presupuesto de la Cámara de Representantes, ahora sus 580 miembros pasarían a percibir un salario equivalente a 14.000 dólares o unos 12.000 euros. Esto significa que los ingresos de los diputados aumentarán un 33% este año, hasta llegar a un promedio de 230 millones de rupias mensuales, en un país en el que millones de personas devengan el 3% de ese monto por un mes de trabajo, según reseña el medio indonesio Tempo.