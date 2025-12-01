Maduro denuncia la intención de Donald Trump para hacerse con el petróleo de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado que Estados Unidos busca controlar las reservas petroleras del país mediante amenazas, maniobras para cerrar el espacio aéreo y un despliegue militar en el Caribe. El Gobierno venezolano ha solicitado el apoyo de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo) para frenar lo que describe como una acción hostil de Washington.

Trump confirma la llamada con Maduro

Según Caracas, Maduro mantuvo la semana pasada una conversación telefónica con Donald Trump, de la que no han trascendido detalles. El expresidente estadounidense, por su parte, confirmó que la llamada se produjo, tal como adelantó The New York Times, aunque no ofreció información adicional. Trump evitó pronunciarse sobre las especulaciones planteadas por periodistas durante su vuelo de regreso a Washington desde Florida, donde pasó el fin de semana con motivo del Día de Acción de Gracias.

Asimismo, el presidente de EEUU no aclaró el alcance de la advertencia que lanzó el sábado a través de su red social, Truth Social, en la que instó a pilotos y aerolíneas a considerar cerrado el espacio aéreo venezolano y zonas cercanas. Tampoco confirmó si esta medida podría estar relacionada con una operación militar inminente.

En días recientes, Trump había señalado que no descartaba acciones por tierra, además de las ya realizadas en aguas internacionales en el marco de operaciones contra supuestos narcotraficantes. Esas operaciones han dejado al menos 83 muertos, según cifras oficiales estadounidenses.

Petro denuncia las actividades ilegales de EEUU

Los aliados internacionales más cercanos al Gobierno venezolano han evitado pronunciarse públicamente. Entre ellos no se encuentra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien no reconoció la victoria electoral de Maduro en 2024 y que también ha sido señalado por Trump, que lo acusó de vínculos con el narcotráfico

Petro sostuvo este fin de semana que el cierre del espacio aéreo venezolano carece de base legal e instó a Estados Unidos a aclarar bajo qué norma del derecho internacional podría adoptarse una medida de ese tipo. Además, pidió a los países de la Unión Europea que normalicen sus vuelos con Venezuela o que sancionen a las aerolíneas que no lo hagan.

En Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunciaron la supuesta ilegalidad de las acciones estadounidenses. El Gobierno venezolano tampoco ha ofrecido información sobre la conversación telefónica entre Maduro y Trump ni precisado cómo se implementará el plan anunciado para facilitar el retorno de ciudadanos que han quedado sin vuelos disponibles hacia el país.