Maduro capturado: quién manda ahora y qué papel juega Delcy Rodríguez

Lo que ha ocurrido este sábado en Venezuela quedará marcado en la historia. En la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó una operación militar en el país que lidera el chavista Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su mujer, Cilia Flores, por las fuerzas estadounidenses.

Tras su detención, ambos fueron llevados hasta Nueva York, donde comparecerán el lunes 5 de enero ante un tribunal a las 12:00 hora local (17.00 GMT) por narcotráfico y otros delitos, según han confirmado fuentes judiciales a la agencia EFE.

La noticia fue recibida con miles de aplausos entre la comunidad venezolana, pues consideran que gracias a Estados Unidos podrán volver a su país y disfrutar de la libertad que les fue robada.

Sin embargo, no todos comparten la misma visión. Hay quienes consideran que los intereses de Donald Trump, presidente de EE. UU., tras el ataque al país no están en el bienestar del pueblo venezolano, sino en la explotación de sus recursos, como el petróleo.

Quién gobierna tras la captura de Maduro

Desde que Maduro fue sacado del país, el rumbo de Venezuela es una incógnita. Por el momento, el líder chavista no puede ejercer las funciones de la presidencia desde que fue capturado, aunque su régimen lo sigue reconociendo como presidente legítimo. Es aquí donde entra en juego la figura de Delcy Rodríguez, que hasta ahora era la vicepresidenta del Gobierno de Maduro.

Pero tras su detención, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha ordenado que Rodríguez asuma la presidencia conforme a lo dispuesto en la Constitución venezolana. Por tanto, es ella quien actuará como presidenta encargada mientras Maduro afronta su proceso judicial en Estados Unidos.

Trump deja al margen a la líder de la oposición

Una decisión que deja fuera del mapa a la líder de la oposición María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, y quien, según Trump, "no cuenta con el apoyo ni el respeto suficientes" de Venezuela para encabezar la transición política del país, algo que pone "muy difícil" su figura al frente de Venezuela.

Aun así, los planes de Trump son claros: "gobernar" Venezuela. Así lo afirmó este sábado en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago (Florida). "Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata", dijo el presidente.

En esa misma intervención confirmó que podría contar con la figura de Rodríguez para la transición únicamente si cumple con las condiciones impuestas por Washington. Una amenaza que este domingo se ha hecho firme tras las declaraciones del presidente estadounidense a la revista 'The Atlantic'. "Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro", sentenció.

Qué va a pasar en Venezuela

En medio de la incertidumbre, Venezuela podría enfrentarse a varios escenarios a corto plazo. El primero ya se ha puesto en marcha: la continuidad de Rodríguez como presidenta interina con un gobierno chavista reorganizado. Tampoco se descartan negociaciones entre actores políticos para un gobierno de transición más amplio o una escalada de los conflictos internos con resistencia de los sectores leales a Maduro.

En cualquier caso, Trump insiste en que el país necesita una "reconstrucción" y un "cambio de régimen". "Es mejor eso que lo que tenemos ahora mismo. No puede ir a peor", dijo en declaraciones al citado medio.